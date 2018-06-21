貿易戰隱現 歐股漲跌互見

2018-06-21 04:46 中央社 倫敦20日綜合外電報導



交易商指出，全球股巿今天漲跌互見，有些投資人逢低買進，有人則因中國和美國貿易緊張一觸即發造成焦慮而縮手。

倫敦FTSE 100指數升23.55點或0.31%，以7627.40點作收。

巴黎CAC 40指數跌18.32點或0.34%，收在5372.31點。

法蘭克福DAX 30指數漲17.19點或0.14%，來到12695.16點。