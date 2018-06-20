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美中貿易戰陰霾下投資人應如何布局？日圓第一

2018-06-20 23:06經濟日報 記者任中原╱即時報導

美中貿易衝突持續升高，投資人也忙於因應。面對川普威脅將對另外2,000億美元的中國產品課徵10%關稅，市場初期的反應是19日美股下跌，日圓升值，歐亞股市也全面下跌，美國公債上升。以下是基金經理人及策略專家對投資人提出的建議：

1.貝萊德集團澳洲債券部門主管瓦迪：

建議布局低風險的主動型債券基金，少碰會受川普推文影響的資產，風險資產只宜短打。

2.AMP資本公司動能市場主管納艾米：

政治動作不會使周期結束，中央銀行才有此能力。但關稅升高會使美國及全球通膨上升，並迫使聯準會（Fed）加速緊縮，便將造成問題。可以買進日圓／放空澳幣、韓元及加幣，來進行避險。

3.嘉盛集團新加坡交易主管尹尼斯：

目前的進度對經濟衝擊還不大；一旦爆發全面戰，將傷害企業獲利。中國目前居於優勢，因為股價偏低。建議買進日圓／放空美元，並放空加幣及澳幣。美國公債是安全天堂。

4.渣打銀行投資策略長布瑞斯：

投資人應避開股市，轉進美國公債或新興市場美元債券。持有現金可規避風險，但如貿易戰並未發生則會坐失投資機會。

5. 信安環球投資基金經理人強戈夏：

能夠承擔風險的投資人可以買進中國股票，因為壞消息已經反映在股價上。潛在的贏家包括百度、阿里巴巴及騰訊（BAT）等科技股，因為皆屬內需股。

6.東京信金資產管理公司市場策略長加藤：

買進日圓是首選，新興市場在當前環境下不大可能回升。美元雖有Fed的支撐，但美元／日圓若貶破109.90-109.85支撐，美元將更加看貶。

7.K2資產管理公司全球股市主管邵特：

貿易戰之下最敏感的是匯率，投資人應注意股市部位受匯率的影響。

8.富國投資機構全球股市專家沙馬納：

加碼新興市場美元債券；如果貿易衝突未再升高，股市回檔可視為買進機會。

9.諾貝爾經濟學獎得主克魯曼：

市場還未認為看待貿易衝突對全球經濟成長的威脅，投資人太過掉以輕心。

新興市場川普Fed

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