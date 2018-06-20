CFA黃金證照 報考人數改寫新高

2018-06-20 23:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



特許金融分析師協會（CFA）20日表示，報考本周六舉行的第一、二、三級考試考生總人數超過22.7萬人，較去年躍增20%，改寫歷史新高。根據往年經驗，通常大約有3萬人缺考。

彭博資訊報導，報考周六考試的考生大多來自亞太地區，比率高達53%，美洲第二高，比率占28%。

若考生取得CFA證照，往往能帶來更高薪水或獲得升遷機會，但多數考生得花上四年時間才能通過三級考試，最終考取證照的人不到五分之一。