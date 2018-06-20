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加碼搶親 迪士尼提高競標福斯的價格至713億美元

2018-06-20 22:17經濟日報 記者謝汶均╱即時報導

鑒於康凱斯特（Comcast）加入競標21世紀福斯的娛樂資產，迪士尼20日正式提高收購福斯的價格，開價每股38美元、或總價約713億美元，欲收購福斯旗下的電影與電視資產，遠高於先前提出的每股28美元、或總價524億美元。

康凱斯特本月初提出要以每股35美元、總價650億美元的價格競標福斯的娛樂資產，並且是全現金。在迪士尼的新競標提議中，福斯的股東能選擇要以現金或迪士尼股票的形式交換手中的福斯股票，此提議可能降低康凱斯特提議的吸引力。

迪士尼20日提議以每股38美元、或總價約713億美元，收購21世紀福斯旗下的電影...
迪士尼20日提議以每股38美元、或總價約713億美元，收購21世紀福斯旗下的電影與電視資產。（路透）
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福斯迪士尼電影

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