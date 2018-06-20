美中貿易戰火上加油 道指抹去全年升幅

2018-06-20 04:55 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



川普總統對中國的最新威脅提升了全球兩大經濟體即將發生貿易戰的擔憂，美國股市19日收盤大跌。

對中國曝險較高的個股都出現大跌。（美聯社） 分享 facebook

道瓊工業平均指數下跌287.26點或1.15%報2萬4700.21點，其中波音、道氏杜邦和開拓重工表現最差。道指也抹去今年以來的所有漲幅，並且出現連續六個交易日下跌，這是2017年3月以來最長的一次。

史坦普500指數下跌11.18點或0.4%報2762.57點，材料、工業和科技股走低。那斯達克綜合指數下跌21.44點或0.28%報7725.59點。

貝爾德投資策略師戴爾維其(Willie Delwiche)表示，「在某個時候，你會開始懷疑股票該對同樣的一般消息產生多少次反應，它可能只是一種遊戲，作為一種談判策略來達成某種交易。」然而，「在投資人樂觀情緒如此高之際，幾乎沒有任犯錯的空間，並且開始侵蝕消費者和商業信心的風險真正出現了。」

一些大型晶片製造商的股票下跌，因為他們在中國的業務量極大。高通和輝達都下降至少1%。根據摩根史坦利最近的報告，半導體和半導體設備公司對中國的營收曝險率為52%。

在中國也有大量業務的福特汽車股價大跌1.4%。與此同時，被認為是華爾街中受貿易緊張衝擊最大的開拓重工和波音，股價至少大跌3.5%。

【中央社／紐約19日綜合外電報導】

由於市場擔心美國和中國的對峙可能升高為貿易大戰，華爾街股市今天收低，道瓊工業指數大跌287.26點。

路透社報導，道瓊工業指數下挫287.26點或1.15%，以24700.21點作收。

標準普爾指數下跌11.18點或0.40%，收在2762.57點。

科技股那斯達克指數下跌21.44點或0.28%，收7725.59點。

在中國活躍的美國大企業股價受到重創，波音（Boeing）、開拓重工（Caterpillar）和迪爾（Deere）的股價都重挫將近4%。

美國總統川普昨天揚言，將對2000億美元中國商品加徵10%的關稅，並指中方若繼續反擊，美國將對額外2000億美元中國商品追加額外關稅。川普上週已宣布對500億美元中國製產品課稅。

這項發展出乎許多人意料，投資人憂心這兩個世界最大經濟體可能爆發貿易戰，這恐對全球經濟造成重大傷害。（譯者：陳政一）