經濟解析／美中貿易爭端加劇 專家建議能這麼投資布局

2018-06-19 23:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



近來美國與中國貿易爭端加劇，引發市場劇烈震盪，基金經理人和策略師在美中貿易戰升溫之際，建議投資人能加強避險操作，例如買進日圓兌美元、降低主動債券基金風險，並建立更多元的債券資產配置等，也能從業務以國內為主的阿里巴巴等企業找機會。

貝萊德集團（BlackRock）駐澳洲的固定收益主管瓦迪表示，由於美中貿易協商充滿不確定性，很難依據談判結果進行投資布局，所以策略是降低主動債券基金的風險，同時避開因美國總統川普推文所引發的市場波動，並將風險部位維持短線操作。

渣打集團（Standard Chartered）駐新加坡的首席投資策略師布萊斯認為，美國和中國不會爆發全面貿易戰，但隔空叫陣可能將考驗所有人的耐心，因此投資人因此須建立更多元的債券資產配置，從股票的「全面性風險」轉向美國政府公債或新興市場債券等其他資產類別。

在匯市方面，網路外匯交易平台Oanda駐新加坡交易負責人殷尼斯（Stephen Innes）建議買進日圓兌美元，同時放空加幣兌美元，主因是北美自貿協定（NAFTA）的問題及油價的風險。殷尼斯也喜歡做空澳幣，因為基於澳幣在全球供應鏈中扮演的角色以及對大宗商品價格的脆弱性，該貨幣將受挫。

AMP資本投資公司駐雪梨的動態市場主管納伊米（Nader Naeimi）也利用匯率市場進行對沖，他屬意用日圓兌澳幣、韓元和加幣避險。

基金經理人也說，能夠忍受風險的投資人，或許能在陸股尋找機會，特別是阿里巴巴、百度及騰訊等業務以國內為主的科技巨擘。