CNBC：蘋果可能是中美貿易戰衝擊最大的科技公司

2018-06-19 23:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



蘋果公司（Apple）19日早盤開低走低，跌幅深達2%左右，美股大盤指數同樣賣壓沉重，美中貿易戰是投資人心中最大石頭。

外國媒體CNBC報導，若中美貿易戰升溫，在所有大型美國科技公司中，蘋果公司所受衝擊可能最大。

美國總統川普18日揚言，要再對價值2,000億美元的中國進口商品加徵關稅，中國商務部也不甘示弱，表示若美國真的祭出關稅措施，將會以反制措施回擊。此前，美國已宣布要對價值500億美元包含半導體在內的中國商品課徵25%關稅。

美國Mirabaud證券分析師坎普林（Neil Campling）說：「蘋果的曝險部位最大。」

在上個會計年度，蘋果近20%、相當於447億美元的營收來自大中華區。市調機構IDC的數據顯示，在2017年，蘋果將4,100多萬支的iPhone運至中國，也是中國市場第五大手機商。

蘋果除了在中國經營的40家門市外，也在當地推出App Store和App Music服務。隨著智慧手機市場成長放緩，服務事業在蘋果的商業模式中重要性愈來愈大，在2017年會計年度中，服務業務占蘋果總銷售淨額的13%，高於2016年的11%。

蘋果也十分仰賴亞洲供應商，旗下的iPhone由鴻海在中國組裝。