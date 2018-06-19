川普關稅開始自傷！WSJ：變相加稅 損及經濟和薪資

2018-06-19 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普今年來祭出了多項關稅，他的最新行動是18日宣布對中國大陸輸美產品加徵2000億美元關稅，而這些新關稅對於美國經濟影響雖尚未顯現，但早前較小規模的關稅則正對蓬勃發展中的美國經濟，帶來難以察覺的廣泛影響。

華爾街日報報導，川普關稅首批生效的是，今年元月對洗衣機加徵20%關稅。根據衡量通膨的美國勞動部消費者物價指數，洗衣設備項目指數在過去3個月飆升約17%，創過去12年來最大的3個月增幅紀錄。此外，川普在3月1日宣布的鋼鋁稅，除歐盟、加拿大與墨西哥以外的國家很快就生效了，不同類型的鋼鋁價格幾乎立刻開始攀漲，創下多年來最大的3個月漲幅紀錄。

雖然美國商務部長羅斯3月中受訪時，曾拿出罐頭金寶湯來說明關稅對物價影響很小，但金寶湯仍受到鋼鋁稅影響。該公司股價自2月以來跌掉了14%，主要受到鋼鐵關稅影響。

就連洗衣機關稅直接受惠者─惠而浦也受鋼鋁稅影響，股價年初雖因洗衣機關稅宣布而跳漲約12%，但迄今已下跌18%。

報導指出，效應就像加稅一樣，影響雖小但卻削減了實質薪資和GDP。根據穆迪分析公司首席經濟學家桑迪（Mark Zandi）最新分析，川普目前宣布的關稅措施將讓美國損失約14.5萬份工作機會，而在擴大關稅規模情況下，美國GDP在明年底前將減少0.34%，而在經濟蓬勃發展環境下，則難以察覺到負面影響。

桑迪在分析中模擬了不同貿易政策情景對美國整體經濟的影響。