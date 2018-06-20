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華府政治圈 要鬥倒OPEC

2018-06-20 00:38經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

美國會正推動一項反OPEC法案。 路透
美國會正推動一項反OPEC法案。 路透
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在石油輸出國家組織（OPEC）本周準備在維也納集會之際，美國華府正處心積慮要對付這個石油卡特爾組織。除總統川普在推特上發文抨擊外，國會正推動一項反OPEC法案。

1973年爆發第一次石油危機後，OPEC常成為美國政壇口誅筆伐的對象。現在OPEC再次面臨華府政治圈的批鬥，不僅是來自川普的推文，還有美國國會可能更危險的謀劃。

川普近來不斷批評OPEC，指責OPEC正在人為拉抬油價。不過，除了川普的口水戰，美國國會已使所謂的「反石油生產和出口卡特爾法案」（NOPEC）再度復活，提議OPEC須受到薛曼（Sherman）反托辣斯法的約束。政府逾一世紀前正是用這部法律裂解了洛克斐勒的石油帝國。

NOPEC法案於5月下旬被重新搬上國會議程，在上周消除第一道立法障礙，由眾議院司法委員會迅速交付審查 。該法將允許美國政府控告OPEC操縱能源市場，並可能尋求高達數十億美元的賠償。

2000年以來，美國曾多次嘗試通過NOPEC，但都遭到白宮反對，小布希與歐巴馬都威脅動用否決權，但OPEC現在的危險在於，川普的作法可能與前任不同。 紐約哥倫比亞大學全球能源政策中心主任、前歐巴馬政府石油官員波爾多夫：「有別於以往的總統，川普更可能簽署此法案。」

OPEC技術專家小組本周發布報告顯示，下半年全球石油需求預料將維持強勁。

OPEC川普歐巴馬

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