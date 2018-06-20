美中衝突加劇 全球股市嚇跌

法新社 分享 facebook

美國總統川普威脅將對另外2,000億美元的進口中國產品課徵懲罰性關稅，中國商務部立即反擊，保證將以「強有力」反制措施報復。受到美中貿易緊張加劇的衝擊，全球股匯大震盪，避險需求推升日圓、瑞郎、黃金及歐美公債等安全資產走高。

美中貿易戰疑慮升高拖累全球股市19日盤中重挫，美股三大指數早盤均跌逾1%，道瓊工業指數一度大跌419.72點（跌幅1.7%）至24,567.75點。

亞股18日哀鴻遍野，MSCI亞太指數（日本除外）盤中跌1.5%至四個月最低，陸股跌最兇，下挫逾3.5%至近兩年谷底，亞洲其他股市無一倖免。歐股則開低走低，泛歐洲STOXX 600指數早盤挫跌1.2%至兩個半月低點，英、法、德股市的跌幅則在1%至1.6%。在匯市方面，亞幣兌美元倒成一片，以重度依賴貿易的新台幣、人民幣、星元及韓元貶最多。

川普18日傍晚發表聲明表示，已指示貿易代表署確認2,000億美元的進口中國產品，再加徵10%的關稅。他表示，如果中國實施報復，美國將再對2,000億美元的中國產品課稅。

川普說，此舉意在回擊北京將對500億美元的美國進口產品課稅的決定，「在走完法定程序後，如果中國拒絕改變做法，而且堅持課徵最近宣布的關稅，那麼我所說這些關稅將會生效」。

他說：「中國及其他國家休想在貿易上再占美國的便宜；我們將繼續使用所有可用的工具，為美國人民創造一個更好且更公平的貿易體制。」川普表示，「必須採取進一步行動，鼓勵中國改變不公平行為，對美國產品開放市場，並接受更平衡的貿易關係」。

中國商務部聲明指出，「如果美國失去理性，並公開這項清單，中國必須採取結合量化與質化的綜合措施，做出強力反制」、「美方發起貿易戰，違背市場規律，不符合當今世界發展潮流，傷害中美兩國人民與企業利益，傷害全世界人民利益」。