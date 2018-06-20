英脫添變數 英鎊探七月低點

2018-06-20 00:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



英相梅伊。 法新社 分享 facebook 英國首相梅伊的脫歐法案在上議院表決中遭遇挫敗，仍無法降低國會對脫歐的影響力，導致英國脫歐進程再添變數；加上中美之間的貿易衝突升溫，英鎊兌美元19日盤中應聲跌至逾七個月低點。

隨著市場焦點轉向20日的下議院表決，英鎊連兩天走貶，19日盤中下滑0.72%至1.3150美元，跌到至少去年11月來最低點，英鎊兌歐元則小幅波動，報0.87英鎊兌1歐元。英國10年期公債殖利率下滑5個基點至1.27%，先前更曾跌至1.26%，是逾兩周來最低點。

經濟日報提供 分享 facebook 上議院18日針對梅伊的脫歐法案，以354票對235票通過一項修正案，以確保國會在英國與歐盟達成任何脫歐協議、或是未能達成協議時該如何運作，都能進行「有意義的表決」，使梅伊政府難以降低國會的影響力。梅伊當局對脫歐的立場較強硬，但國會希望能與歐盟保持較緊密的關係。

這項法案20日將送下議院表決，可能進一步決定脫歐談判的結局。包括梅伊所屬政黨的親歐派國會議員，都已明確表示20日將投票反對政府的立場，讓國會在脫歐的最後談判階段擁有更大的話語權。

北歐聯合銀行（Nordea）全球貨幣策略師拉森說：「支持脫歐的部長們缺乏『決定性的權力』，導致不確定性增加；少了明確性，將使英鎊匯率最終的反彈持續延後。未來三個月內，我們維持對英鎊的負面看法。」

中美貿易衝突擴大，也加重英鎊貶勢。美總統川普威脅要對價值2,000億美元的中國商品課徵10%關稅，使中美貿易紛爭更為棘手。