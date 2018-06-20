亞洲富豪資產增速 冠全球

2018-06-20 00:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



去年亞洲高淨值人士財富成長速度世界第一。 路透 分享 facebook 凱捷顧問公司（Capgemini）19日發布的報告顯示，相較於其他地區，去年亞洲高淨值人士財富成長速度世界第一，波士頓顧問集團（BCG）的數據也顯示，去年亞洲個人財富的規模躍增19%，成長速度比北美還快。

凱捷指出，2017年亞太地區高淨值人士掌控的財富成長近15%，擴大至21.6兆美元，增幅高於北美的10.3%，歐洲的7.8%。報告顯示，經濟加速成長和股市上漲帶動全球高淨值人士的財富規模首度突破70兆美元，改寫歷史新高。

在高淨值人士的人數與掌控財富方面，亞太地區維持成長動能，並擴大領先北美。亞太占全球高淨值人士總人數的比重達34.1%，高於北美的31.3%，亞太占全球高淨值人士總財富的比率達到30.8%，也同樣高於北美的28.2%。

經濟日報提供 分享 facebook 亞洲百萬富翁的人數愈來愈多，帶動瑞信（Credit Suisse）、星展銀行（DBS）等金融機構紛紛擴大亞洲私人銀行業務。去年日本和中國為亞洲貢獻大部分財富，而印度財富的成長速度稱霸全球。

凱捷亞洲財富管理部門主管威爾森說，中國、印度等亞洲新興市場將成為成長引擎。

報告指出，到2025年全球高淨值人士的財富規模可望超過100兆美元，報告對高淨值人士的定義是至少擁有100萬美元可投資資產。

BCG的報告則顯示，在股市帶動下，去年全球個人財富總額達到201.9兆美元，較一年前成長12%，寫下五年來最大增幅；亞太地區（日本除外）的個人財富規模一口氣擴增19%，攀抵36.5兆美元，其中中國人掌控將近57%的個人財富，且亞洲個人財富的增幅高於西歐與北美。

報告並顯示，如今百萬富翁與億萬富豪占全球個人財富的比率逼近50%，高於2012年的略低於45%。