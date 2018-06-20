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麥肯錫示警 垃圾債爆違約潮

2018-06-20 00:40經濟日報 編譯李孟宗／綜合外電

即將到期的垃圾債金額創新高，恐爆違約潮。 法新社
即將到期的垃圾債金額創新高，恐爆違約潮。 法新社
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麥肯錫全球研究院（McKinsey ）報告指出，未來幾年即將到期的垃圾債金額創下新高，恐引發違約潮，其中又以零售及能源業的違約風險最大。

2007至2009年金融海嘯以來，全球企業高收債未償餘額幾乎增加三倍，自2007年的5,000億美元劇增至1.9兆美元，而這些債務即將到期，根據麥肯錫的研究，到2020年時，單在美國就有高達1,800億美元的垃圾債到期，是2017年的三倍。

麥肯錫合夥人隆德等分析師表示，那些體質不佳的公司過去在借貸成本處於歷史低點時發債籌資，但如今隨著利率調高，恐怕難以再融資。對試圖發新債企業而言，利率升高將推升債券再融資成本，降低利息覆蓋率，增加債務違約風險。

這份報告指出，全球企業違約率已升抵2.1%，高於30年平均違約率1.5%，而利率攀升恐使違約率繼續攀高，使企業的債務負擔難以為繼。10年前金融危機期間，企業違約率曾達到4.2%。

許多美國零售商背負大筆高收債，然而如今電商蓬勃發展，這些零售商已面臨利潤下滑的困境。隆德表示目前尚無法得知這些高財務槓桿的公司是否有能力支付更高的利息，而能源業者則在信評遭降後，債券價格自高點重挫，也可能很難進行再融資。

債務金融海嘯電商

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