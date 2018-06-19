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美中貿易戰升溫 日股連2黑

2018-06-19 15:45中央社 華盛頓19日綜合外電報導

日本東京股市今天在投資人憂心美中貿易戰升溫和日圓走強下，日經指數開低走低，連續第2個交易日挫跌。

東京日經指數收盤下跌1.77%，或401.85點，收在22278.48點；東證一部指數收盤跌1.55%，或27.51點，來到1743.92。

美國總統川普威脅將另外對價值2000億美元中國輸美商品課徵額外關稅10%，美中貿易緊張升高，拖累日股開低走低。

思佰益證券公司（SBI Securities）在報告中表示，節節升高的貿易戰爭造成投資人退場，「因為難以判斷美中貿易摩擦升溫將對日本造成哪些衝擊」。

日圓匯價在避險買盤帶動下走堅，兌美元從紐約盤的110.56日圓兌1美元，升至109.61。

東京岡三證券公司（Okasan Securities）的山本信一（Shinichi Yamamoto） 告訴法新社：「美元貶破110日圓，市場心理隨之惡化。」

和中國市場商業關係深的個股，遭貿易戰波及挫跌。日立建機（Hitachi Construction Machinery）收盤跌1.52%；小松製作所（Komasu）收盤挫2.48%。

富士軟片（Fujifilm）收盤挫1.56%。富士軟片在紐約對全錄（Xerox）提出告訴，要求單方面取消併購案的全錄賠償10億美元。

東京紐約川普日股

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