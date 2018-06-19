美中貿易戰疑慮升高 美股小幅下跌

2018-06-19 07:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美中貿易戰疑慮升高，美股周一小幅下跌。 路透 分享 facebook 美股道瓊工業指數和標普500指數因美中貿易戰疑慮升高下跌，但能源股上揚抑制跌勢。

道瓊工業指數收跌103.01點或0.41%，至24,987.47點；標普500指數收跌5.79點或0.21%，至2,773.87點；那斯達克指數微幅收高0.65點或0.01%，至7,747.03點。

美國總統川普上周對價值500億美元的中國進口商品徵收關稅，中國立即回應，將對約500億美元的進口美國產品加徵25%的關稅，其中約340億美元商品自7月6日起開徵。Ameriprise Financial首席市場策略師David Joy稱，貿易摩擦升溫打破了政策面的相對平靜，雖然仍有時間磋商，但中美兩國朝著貿易戰跨出了一大步。

被視為美中貿易緊張關係風向球的波音公司，是美國對中國最大出口商，股價周一下跌0.9%，拖累道瓊指數。建築設備製造商開拓重工（Caterpillar）下跌0.9%。

晶片股也下跌，因這些公司的營收有一大部分依賴中國。費城半導體指數跌0.99%，是一個月來最大單日跌幅。英特爾因關稅疑慮和評級遭Northland Securities下調，周一股價下滑3.4%，對標普500和那斯達克指數的拖累最大。

油價上漲，因投資人已降低對石油輸出國組織（OPEC）增產幅度的預期；標普能源股指數漲1.1%，為五個交易日來首日上漲。雪佛龍石油公司（Chevron）漲1.6%，康菲石油（Conoco Phillips）漲1.9%。