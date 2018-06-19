開盤前 台積電值得留意的兩個利空消息

2018-06-19 06:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台積電周一ADR下跌1.1%，以下是彭博報導兩個可能不利台積電股價的利空消息：

●台積電第3季營收成長力道可能趨緩

Brightwire在推特引述消息人士報導，台積電第3季營收成長可能放緩，原因是A12和輝達（Nvidia）「圖靈」（Turing）顯示卡A12出貨延遲。經濟日報昨天也有相關報導。

●台積電形成可能看跌的V型反轉走勢