拜非接觸式技術之賜，英國簽帳卡使用首次超越現金

2018-06-19 03:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟宗 ╱即時報導



根據17日公布的最新調查，英國消費者在2017年使用借記卡（debit card，又稱簽帳金融卡）付款金額高達132億英鎊，高於使用現金付款的131億英鎊。貿易協會「U.K. Finance」說，這代表借記卡首次成為英國人最常使用的付款方式，搶下常年由現金占據的冠軍寶座。

財經新聞網站CNBC報導，線上購物、智慧型手機及非接觸式支付技術，皆對此轉變有所貢獻，其中非接觸式支付技術日益普及更是「借記卡使用頻率大幅成長的關鍵因素」。

非接觸式支付技術，讓消費者將借記卡或信用卡感應讀取器來付款，去年英國非接觸式支付的使用次數（包括借記卡與信用卡）成長97%，來到560萬次，全英國63%的人口現在都用此技術來付款。

去年底全英國共計流通1.19億張無接觸式支付卡片，78%的借記卡擁有「無接觸付款」功能，而信用卡擁有無接觸付款功能的比率則為62%。相較之下，使用現金付款的比率去年則下滑15%，是使用頻率第二高的付款工具，屈居借記卡之後。

U.K. Finance執行長瓊斯（Stephen Jones）說，英國國內可以使用的付款選項，能讓消費者選擇最符合自身需求的付款方式。