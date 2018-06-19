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星5月非石油出口年增15.5% 七個月來最佳表現

2018-06-19 02:57經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

根據新加坡國際企業發展局（IE Singapore）18日公布的數據，受惠於藥品出口穩健成長，新加坡5月非石油出口（NODX）較去年同期擴張15.5%，延續4月成長11.8%的走勢，增幅達七個月最高，也遠大於路透訪調分析師預測的4.7%。

華僑銀行（ OCBC）財政研究暨策略部門主管Selena Ling表示，「雖然上季出口表現令人失望，但第2季出口表現相當亮眼」。然而，包含Selena Ling在內的分析師均認為，儘管近期出口成長受製藥業支撐，但因為製藥業的表現波動較大，因此這波漲勢恐無法持續太久。

Selena Ling說，「製藥業有淡旺季之分，現在正值旺季，製藥業表現特別好，但可能只會再延續幾個月」。製藥業出口5月年增32.1%，略遜於4月年增的43.7%。

電子業去年表現優異，是帶動新加坡經濟成長優於預期的主力，然而今年成長力道消退，5月萎縮7.8%，已連續第六個月下滑。

如同其他倚重出口的亞洲國家，新加坡去年也受惠於全球需求成長，特別是電子產品和半導體等零組件的製造商，但分析師認為電子業的成長已過了高峰期。

經季節調整後，新加坡5月出口月比擴張10.3%，也優於4月的6.5%和市場預測的1%。新加坡4月時緊縮貨幣政策，為六年來首見，也在5月修正了第1季國內生產毛額（GDP）。

新加坡半導體

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