高盛：油價仍將重返80美元

2018-06-19 02:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



儘管外界對石油輸出國組織（OPEC）本周稍後宣布增產石油的疑慮升高，加上美中貿易戰日趨白熱化以及國際原油庫存增加等因素，可能使油價下跌，但高盛集團（Goldman Sachs）仍預測油價數月內會重返80美元大關。

國際油價上周下跌作收，部分原因是外界預期沙烏地阿拉伯及俄羅斯可能會儘速聯合增產，但18日開低走高。高盛分析師認為，儘管沙俄兩國將於本周稍後的石油部長會議宣布增產石油，實際上對油價卻會有利多效應，主要是因為高盛對全球供需狀況的最新評估，依然是「2018下半年庫存會減少、油價會上漲」，重申維持先前對今年夏天布侖特油價的預測，也就是將攀抵82.5美元。

高盛也說，即使原油需求面有疑慮、加上OPEC可能增產，短期內都會對油價造成壓力，「但我們預測油價仍會上漲」。

油國組織將與夥伴國（OPEC+）於22至23日召開石油部長會議，主要是商討增產策略。高盛的分析師預測，2018年年底左右OPEC核心產油國及俄羅斯每日將增產100萬桶，到2019年上半年每日將再增產50萬桶。

但高盛也預測，委內瑞拉、伊朗及伊拉克可能會在這場會議上，抵制沙烏地阿拉伯跟俄羅斯的增產協議，「我們的最新資料顯示，由於需求成長有韌性，加上干擾增加，油市目前依然供不應求，OPEC核心產油國及俄羅斯勢必得提高產量，以避免到年底左右原油庫存用罄」。

紐約西德州原油期貨18日收盤漲1.2%，報每桶65.85美元，盤中一度跌抵63.59美元的兩個月低點；倫敦布侖特原油收盤漲2.6%，至每桶75.32美元。