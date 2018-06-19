外資撤資潮 襲新興亞洲

2018-06-19 00:09 聯合報 編譯 聯合報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



分享 facebook 隨著美國聯準會（Ｆｅｄ）升息與美中貿易爭議加劇，外國投資人已用資金對新興市場投下不信任票。今年來外資從印度、印尼、菲律賓、南韓、台灣及泰國等六個亞洲股市撤資近一九○億美元（約五七三三億台幣），為二○○八年金融危機以來最大。

彭博資訊報導，即使是經濟成長與債務融通前景強健的亞洲經濟體，也難逃這波撤資潮。因為美國貨幣市場基金現在提供的收益率約百分之二，加上聯準會再度升息的前景，因此前進風險較高市場的門檻提高；另一原因是貿易紛爭加劇可能打擊亞洲的出口商。

投資人擔心美中貿易戰爭擴大，亞股大盤指數連續第四天走跌。ＭＳＣＩ亞太指數十八日盤中跌百分之○點八至一七一點四點。其中以菲律賓股市跌最深，摔落十四個月谷底，今年來跌百分之十四，為亞洲表現最差股市。

亞幣十八日兌美元也普遍走軟，菲律賓披索兌美元連七天貶值，下滑百分之○點四至十二年（二○○六年六月以來）低點，今年來貶百分之六點六，為表現最差的亞洲貨幣。星元兌美元跌百分之○點二至六個月低點，韓元跌百分之○點七至八個月谷底，泰銖也跌百分之○點八。在聯準會與歐洲央行採取行動邁向貨幣正常化後，彭博摩根大通亞元指數 Bloomberg JPMorgan Asia Dollar Index十七日跌至今年的谷底。

摩根大通亞洲股市（日本除外）研究主管蘇利文說：「局勢對新興市場不太好」，「市場仍只反映了我們預期未來十二個月美國升息幅度的三分之二。因此聯準會仍繼續更鷹派，但市場依然沒有趕上。」

儘管許多新興市場投資人與分析師稱許亞洲經濟的基本面，意指領先世界的成長率與政治穩定，但隨著全球流動性萎縮，有些人開始提高警覺。例如，泰國經常帳順差占國內生產毛額（ＧＤＰ）比率超過百分之九，但本季泰銖兌美元已重貶百分之四點六，且泰國也處於二○○○年初期以來最長的經濟成長期。

菲律賓和泰國央行周三（廿日）將舉行貨幣決策會議，彭博調查，繼五月宣布二○一四年以來首度升息後，菲律賓央行可望再升一碼至百分之三點五。泰國央行將維持基準利率在百分之一點五不變。

台灣的中央銀行則將於周四（廿一日）召開理監事會議，市場預料央行利率連八季維持百分之一點三七五不變。