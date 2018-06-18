涉及柴油門醜聞 奧迪執行長被捕

2018-06-18 20:52 中央社 柏林／法蘭克福18日綜合外電報導



奧迪執行長史塔德勒。 美聯社 分享 facebook 德國檢方今天表示，奧迪（Audi）執行長史塔德勒涉及母公司福斯汽車集團（Volkswagen）的「柴油門」排氣作弊醜聞，已遭逮捕。

在這項戲劇性發展的前一週，慕尼黑檢方曾突襲史塔德勒（Rupert Stadler）住處。在此之前，檢方將他起訴，罪名是詐欺和偽造文件，讓配備作弊軟體的柴油車得以銷售給歐洲消費者。

檢方表示，由於「有湮滅證據的風險」，這項逮捕行動完全正當。

奧迪證實史塔德勒被捕，但拒絕提供進一步細節。

奧迪發言人在聲明中表示：「對史塔德勒先生來說，無罪推論原則依然適用。」

史塔德勒被捕是柴油門危機迄今的最高潮發展。這起事件始自福斯集團在2015年承認，全球各地約有1100萬輛柴油車配備意在欺騙污染檢測的「減效裝置」（defeat device）。

外界長久以來一直懷疑，福斯旗下豪華車品牌奧迪的工程師開發出作弊事件所使用的軟體。

奧迪的前引擎開發主管在2017年9月遭羈押。

德國當局本月稍早下令召回歐洲各地約6萬輛奧迪A6和A7款汽車，以移除使用和柴油門風暴核心軟體不同技術的違規排氣控制軟體。

福斯前執行長溫特柯恩（Martin Winterkorn）在2015年9月醜聞爆發後不久下台，繼任的穆勒（Matthias Mueller）在今年稍早遭到提早撤換。

外界懷疑溫特柯恩和穆勒都比承認的時間要早知道舞弊情事，這意味兩人未能善盡將公司財務風險告知投資人的職責。

美國檢方上月也起訴溫特柯恩，表示他早在2014年5月就知道公司在排放檢測作弊，卻決定繼續下去。