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注意！熱帶性低氣壓影響 10縣市發布大雨特報

在中國想取得個人貸款？當然可以 只要你是共產黨員

2018-06-18 17:41經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

山東省蘭山農村商業銀行最近推出一種特殊商品，基本款是向中國共產黨黨員提供人民幣5萬元個人貸款（新台幣23.68萬元，以下幣別都是人民幣），「傑出」黨員更可望取得10萬元貸款，這筆貸款可用來資助私人企業、買車、蓋房子、旅行或教育費。

申請貸款者必須出示黨證與黨支部的證明，證明他們在過去五年未遭黨紀處分，也必須出示結婚證等個人文件。當銀行決定提供多少貸款時，也會考慮申請者的薪資水準。

上述貸款的年貸款利率為6%，因此5萬元貸款一年的利息為3,000元，利率大約比中國人民銀行設定的一年期貸款基準利率4.35％高40%。

香港英文報南華早報報導，中共黨員在取得國有企業、公家機關的職缺時已經獲得優惠待遇，但優惠擴大至個人貸款卻引發爭議。

相較於非黨員，共產黨認為共產黨幹部較有能力與誠信，在農村已經有一些金融機構提供這群人專有服務，但這些貸款主要是投入商業用途，而非個人支出。

譬如，若黨員想成立農業企業，雲南省農村信用合作社就提供黨員10萬元貸款，最慢三年必須還清貸款，但幹部必須獲黨支部推薦才能取得申請貸款資格。

浙江德清農商銀行也提供黨員10萬元貸款，成立家庭企業，必須在一年內償還貸款。然而，如今蘭山農村商業銀行卻更進一步，提供中共幹部個人貸款。

蘭山農村商業銀行向中共黨員提供人民幣5萬元個人貸款。（圖／路透）
蘭山農村商業銀行向中共黨員提供人民幣5萬元個人貸款。（圖／路透）
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