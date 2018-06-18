在中國想取得個人貸款？當然可以 只要你是共產黨員

2018-06-18 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



山東省蘭山農村商業銀行最近推出一種特殊商品，基本款是向中國共產黨黨員提供人民幣5萬元個人貸款（新台幣23.68萬元，以下幣別都是人民幣），「傑出」黨員更可望取得10萬元貸款，這筆貸款可用來資助私人企業、買車、蓋房子、旅行或教育費。

申請貸款者必須出示黨證與黨支部的證明，證明他們在過去五年未遭黨紀處分，也必須出示結婚證等個人文件。當銀行決定提供多少貸款時，也會考慮申請者的薪資水準。

上述貸款的年貸款利率為6%，因此5萬元貸款一年的利息為3,000元，利率大約比中國人民銀行設定的一年期貸款基準利率4.35％高40%。

香港英文報南華早報報導，中共黨員在取得國有企業、公家機關的職缺時已經獲得優惠待遇，但優惠擴大至個人貸款卻引發爭議。

相較於非黨員，共產黨認為共產黨幹部較有能力與誠信，在農村已經有一些金融機構提供這群人專有服務，但這些貸款主要是投入商業用途，而非個人支出。

譬如，若黨員想成立農業企業，雲南省農村信用合作社就提供黨員10萬元貸款，最慢三年必須還清貸款，但幹部必須獲黨支部推薦才能取得申請貸款資格。