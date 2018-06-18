親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本大阪強震
美中貿易交鋒
川金峰會落幕
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

疑求歡不成遭勒斃分屍棄陽明山 警搜山找到兩袋屍塊

加密貨幣不穩定 使用人越多越容易出錯

2018-06-18 13:57中央社 倫敦17日綜合外電報導

國際清算銀行（BIS）今天針對虛擬貨幣興起提出最新警告說，加密貨幣不具擴展性，使用人數越多，公眾信任及效率更易崩毀。

「央行中的央行」BIS公布年度報告指出，任何形式的貨幣要在大型網路上運作，就須讓大眾信任它的貨幣價值穩定性及有效擴展的能力。

路透社及彭博（Bloomberg News）報導，BIS表示，由於加密貨幣依賴的分散化網路不堪一擊，信任可能在一剎那之間消失。

總部位於瑞士的BIS在報告中提到：「由於記錄交易使用的分散化共識網路不堪一擊，信任隨時都會消失。」

「這不僅讓人質疑個人支付的結果，還代表加密貨幣簡簡單單就會停止運作，導致完全喪失價值。」

BIS指出，要作為全球經濟交易的真正媒介，加密貨幣其實太不穩定，還消耗太多電力，且容易受到過多操控和詐欺的影響。

研究人員發現，隨著許多分類賬目的規模增加，最終會使個人智慧手機到伺服器等裝置超出負荷。報告說到：「相關的通訊量可能會讓網路停止運作。」

研究人員還說，所謂比特幣礦工的挖礦行為是交易第一項步驟，但挖礦所須電力卻相當於瑞士全國消耗電量。

但BIS表示，區塊鏈和所謂的分散式帳本技術（Distributed Ledger Technology）確實為全球金融體系帶來一些益處。例如，區塊鏈可讓跨境支付的傳送更有效率。

瑞士比特幣虛擬貨幣
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

華郵員工促貝佐斯加薪 川普鼓勵罷工

2018-06-18 12:11

彭博資訊專欄／OPEC短期喘息長期痛苦

2018-06-18 00:55

貿易戰升溫 經理人加碼金融、科技股

2018-06-18 00:09

防彈少年團爆紅 唱出人生黑暗面

2018-06-18 00:05

米重克洋開通信社 只有AI…沒有記者

2018-06-18 00:05

新加坡小子郭修瑞 把手機變跳蚤市場

2018-06-18 00:05

通用自駕部門 擬獨立上市

2018-06-18 00:05

一款遊戲…讓金大一變富豪

2018-06-18 00:05

日組國家隊 開發新電池

2018-06-18 00:05

特斯拉Model S驚傳自燃意外

2018-06-18 00:05

特斯拉Model 3追效率 拚周產5,000輛

2018-06-18 00:05

G20達成共識 擴大用天然氣

2018-06-18 00:05

沙俄喊Q3增產 油價有壓

2018-06-18 00:05

湄公河五國 打造經濟走廊

2018-06-18 00:05

貿易戰陰影… 國際基金加碼金融、科技類股

2018-06-17 23:56

油價高漲 航運燃油成本恐飆破3成

2018-06-17 23:50

OPEC會議 沙、俄將建議日增產150萬桶石油

2018-06-17 23:45

有錢人的煩惱 祖克柏姊姊不想被當成「人體ATM」

2018-06-17 19:35

美國調高最低時薪 揮別小費文化？

2018-06-17 15:23

美經濟報喜 8成基層勞工薪資反降

2018-06-17 15:22

富士康北美總部 爆環保隱憂

2018-06-17 15:20

美國語音購物正夯 2022年規模可逾1兆台幣

2018-06-17 15:01

美經濟暢旺 8成勞工卻「薪」酸

2018-06-17 13:21

啥米！ 澳洲廢電池回收僅3%

2018-06-17 13:21

澳洲擬祭鮪魚限釣令 觀光業叫苦

2018-06-17 13:20

社群美食打卡…熱 手工陶瓷復興…樂

2018-06-17 13:11

老鄰居因貿易齟齬 7成加拿大人擬避買美國貨

2018-06-17 12:14

澳洲擬規定每天限釣一尾鮪魚 海釣業者喊苦

2018-06-17 11:24

為何科技巨人不併購? 自己來更划算

2018-06-17 00:38

三星S9銷售淡 Q2獲利有壓

2018-06-17 00:38

蘋果影音服務 找歐普拉助陣

2018-06-17 00:38

輝達入選標普100 後市俏

2018-06-17 00:36

金價意外暴跌 經理人慘賠

2018-06-17 00:36

美歐日央行總裁 本周同台

2018-06-17 00:36

美頁岩油商擬與油國談和

2018-06-17 00:36

亞洲天然氣漲 後市還有高點

2018-06-17 00:36

OPEC擬討論 限產鬆綁

2018-06-17 00:36

蘋果要拍動畫電影 搶攻線上影音市場

2018-06-16 00:05

南韓率先標售5G頻譜

2018-06-16 00:05
看更多

熱門文章

有感搖晃！日本大阪7時58分發生規模6.1地震 JR停駛中

2018-06-18 08:00

日本規模6.1地震 關西地區路面交通大亂

2018-06-18 09:01

柬埔寨親王發生車禍 親王重傷 王妃不治

2018-06-17 17:53

【不斷更新】大阪地震3死傷者增至200多人 9歲女童被外牆壓住亡

2018-06-18 12:20

有錢人的煩惱 祖克柏姊姊不想被當成「人體ATM」

2018-06-17 19:35

見面後不到一周！川普威脅金正恩　談判失敗就恢復軍演

2018-06-17 23:01

超載休旅車飛車逃攔檢 時速160公里翻覆5死

2018-06-18 08:25

川金會後 川普自認有籌碼「更大餘地懲罰中國」

2018-06-17 15:24

大阪震央有兩個斷層帶 日學者：恐誘發斷層活動

2018-06-18 11:01

紐澤西州藝術節槍擊案致20傷 嫌犯1死1遭警拘留

2018-06-17 21:20

登山客漠視環境浩劫 聖母峰淪世界最高垃圾場

2018-06-17 17:44

大阪環球影城地震後仍開放 遊客：一堆設施關閉中

2018-06-18 11:27

川普關稅政策擋不住「2025中國製造」

2018-06-17 17:17

影／關西強震逾200人受傷 劇烈搖晃畫面曝光

2018-06-18 12:58

開徵關稅…擋不住中國2025

2018-06-18 00:05

共享單車落伍了 矽谷創投現在最看好「滑」通勤

2018-06-18 11:00

不得在街頭閒晃 杜特蒂新措施惹議

2018-06-17 16:42

美中貿易戰衝擊度 看三指標

2018-06-18 00:05

古董專家也驚嘆！ 男子離世留下8萬張黑膠唱片

2018-06-18 11:17

拒被房貸套牢！ 夫妻用泥土裝袋 花90萬蓋屋

2018-06-18 12:57

關西地震 大阪已有3死51傷

2018-06-18 10:22

全球最大糧商：美中貿易報復措施 將有嚴重後果

2018-06-18 10:44

影／日本大阪規模6.1地震 傳9歲女童罹難

2018-06-18 10:17

影／別玩命！開窗偷摸遭獅吼 遊客嚇到吃手手

2018-06-17 18:03

貿易戰升級 美中各擬千億美元清單

2018-06-17 15:15

日王室逾百年來首訪俄 傳親王妃將看世足賽

2018-06-18 02:04

富士康北美總部 爆環保隱憂

2018-06-17 15:20

日本大阪強震 近百年首見震度6弱

2018-06-18 13:17

不滿馬其頓更名協議 希臘抗議民眾與警方對峙

2018-06-17 22:00

紐時：星神秘美商傳話庫許納 促成川金會

2018-06-17 22:33

中美貿易戰升溫 陸官媒：以戰止戰 不得不為

2018-06-18 11:29

希臘、馬其頓總理 在邊界舉行馬其頓更改國名儀式

2018-06-17 16:47

湄公河五國 打造經濟走廊

2018-06-18 00:05

大宗商品價格 先嚇跌

2018-06-18 00:05

美國調高最低時薪 揮別小費文化？

2018-06-17 15:23

大阪強震最大震度6弱 至少2人死亡

2018-06-18 10:17

持刀女高喊真主至大後行凶 法國南部2傷

2018-06-18 02:05

貿易戰升溫 經理人加碼金融、科技股

2018-06-18 00:09

貨運延緩、原料漲價 全球經濟受衝擊

2018-06-17 15:15

大阪今早強震 觀光局：台旅行團未傳災情

2018-06-18 10:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top