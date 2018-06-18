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華郵員工促貝佐斯加薪 川普鼓勵罷工

2018-06-18 12:11世界日報 編譯馬永慶／綜合17日電

華郵億萬富豪老闆貝佐斯。歐新社
華郵億萬富豪老闆貝佐斯。歐新社
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華盛頓郵報有超過400名員工在與高層人員談判改善待遇一年多仍未有結果後，共同在一封公開的陳情信中簽署，要求億萬富豪老闆貝佐斯(Jeff Bezos)改善報社的工作條件。美國總統川普17日推文鼓勵華郵的員工進行長期罷工

川普在推文中說：「華郵的員工想罷工，是因貝佐斯沒有給他們足夠工資，我認為這是個好主意，員工可以得到更多錢，而我們又可以擺脫假新聞一段時間。」

華郵的員工在該請願信上說：「我們要求的是，為本公司的成功作出貢獻的所有員工，都獲得公平對待，公平工資，公平的退休福利，家庭假和健保，以及相當大的在職保障。」

全球評論編輯凱倫‧艾提亞(Karen Attiah)在伴隨請願信的錄像中說：「有400多名同事在這份請願書上簽名，他們只是要求你聽取意見。」

貝佐斯在徵求行善建議一周年後，推文要求華郵關注此事，華郵員工協會於一天後的14日在推特發表這封信。

大都會記者和華郵協會聯合主席昆科(0reddy Kunkle)在錄像中說：「一年多前，協會的談判委員會與華郵高層談判，為我們的一些會員謀求利益，及分享我們過去一年取得的成功。」

請願書指出，去年華郵的電子報訂閱數量增加一倍，網上瀏覽量超過一半以上。

但華郵的員工說，他們並未因此得到好處。

昆科說：「我們發現，在許多仍未解決但對我們重要的問題上，華郵高層都極不願意與我們談論。」

請願書的文本支持現身錄像的人所說的內容，凸顯在華郵發生的具體事件，促使員工在鏡頭前露臉請求。

該請信說：「一周加薪10美元，或約相當於中位薪水的0.6%(不及目前通貨膨脹率的一半)是不公平及甚至讓相信民主在黑暗中滅亡的人感到震驚。」

該請願信的起草人在信末請求貝佐斯分享財富。他們說：「請向世界顯示，你不僅能帶頭創造財富，並且知道怎樣與幫助你創造財富的人分享。」

貝佐斯罷工川普
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