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伊朗表示 3國將聯手封殺沙、俄增產建議

2018-06-18 10:43經濟日報 記者任中原╱即時報導

伊朗駐石油輸出國組織（OPEC）代表阿迪畢利表示，在6月22-23日召開的油國部長會議上，伊朗、伊拉克及委內瑞拉三國將聯手否決沙烏地阿拉伯及俄羅斯提出的增產建議。

阿迪畢利表示，「3個OPEC國家將阻止此案。如果沙國及俄羅要求增產，需獲得一致同意；如果兩國要單獨行動，合作協定便將破局」。

伊朗的說法，凸顯出OPEC內部對增產的立場分裂。沙、俄兩國還有閒置產能，因此能增產而受益；但伊朗及委內瑞拉等國卻無法增產，即使生產配額提高也無用。

俄國能源部長洛瓦克之前表示，OPEC及夥伴國正考慮第3季每天增產150萬桶，將足以彌補伊朗委內瑞拉造成的產量缺口；沙國則計劃OPEC及夥伴國每天共增產50-100萬桶。

OPEC也面臨美國的壓力。川普擔心汽油價格上漲會影響共和黨在11月國會期中選舉的選情，因而一再批評OPEC人為拉高油價，並遊說OPEC增產。

據國際能源總署（IEA）預估，美國對伊朗及委內瑞拉實施制裁，可能使兩國明年的石油出口量減少30%，因此OPEC其他國家必須增加供給量。

但阿迪畢利表示，市場基本面並未改變，雖然美國能源資訊局及IEA「自說自話」；「市場供給良好，OPEC應該遵守協定到今年底屆滿為止。我相信許多OPEC其他會員國也有同感，並採取一致行動」。

沙、俄兩國還有閒置產能，因此能增產而受益；但伊朗及委內瑞拉等國卻無法增產，即使生...
沙、俄兩國還有閒置產能，因此能增產而受益；但伊朗及委內瑞拉等國卻無法增產，即使生產配額提高也無用。路透
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