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定位新南向門戶 菲推廣美食、吸引台灣學子

2018-06-17 15:59中央社 台北17日電

菲律賓駐台商務代表葛邁克近日指出，菲律賓感受到台灣推動新南向政策的強烈興趣與努力，菲國盼成為台灣與新南向國家交流的門戶，也希望菲國能出口更多食品到台灣，並吸引台灣學生前往菲國留學，深化雙向交流。

擔任馬尼拉經濟文化辦事處商務代表近11個月的葛邁克（Michael Alfred Ignacio）在6月13日接受中央社訪問時表示，台灣推出新南向政策後，菲國經濟部也提出與台灣加強貿易與投資交流的策略，雙方合作非常密切，希望「讓新南向政策成真」。

葛邁克說，台灣去年在菲律賓投資快速成長，成為菲國第二大外資來源，就是台灣積極推動新南向的證明。根據菲律賓統計署的資料，台灣去年在菲國的直接投資為108億披索（約新台幣67億3千萬元），是前一年的16億披索的6.75倍。

他指出，菲國有許多優勢可扮演門戶的角色，它是台灣最近的鄰國，英語是主要語言之一，更是人口數達一億人的市場，在東南亞國家協會（ASEAN）中僅次於印尼，是目前唯一享有歐盟進口關稅優惠的ASEAN成員，同時也享有美國類似的貿易優惠。

他並說，菲國與許多國家簽有自由貿易協定，包括中國、日本、南韓、印度、澳洲、紐西蘭以及由冰島、列支敦士登、挪威、瑞士組成的歐洲自由貿易聯盟，同時也正與美國協商中。

葛邁克表示，近年菲、台密切合作，以產業交流為例，台灣在台、菲兩地協助菲國在許多產業領域訓練工程技術人才，包括製造業、電子業、物聯網、太陽能、協助微、中、小型企業的設備共享計畫、積體電路設計、學術及科學交流，以及研發等等。

他說，很多菲國學生在台灣學習，主要是科技領域，因為這是台灣的強項。

他表示，在菲、台協商時，台灣總是說希望菲國學生多來台灣，他也告訴台灣，菲國希望吸引更多台灣學生到菲國唸書，菲國有很好的英語教育，日本和南韓大約20多年前就開始把學生送到菲律賓學英語，台灣相對少很多，都是把學生送到歐、美、加拿大或澳洲。

為了推廣在菲律賓求學，葛邁克說，辦事處計畫在9月舉辦相關活動，大約會有10所菲律賓大學參與，讓台灣學生了解菲律賓提供的優質教育及生活環境。

葛邁克說，相較到歐、美求學學英語，在菲律賓唸書便宜很多，也有助台灣更全球化、更具有國際競爭力，「我們希望用我們的專長，互相幫忙」。

將菲律賓的優質食品介紹給台灣，也是葛邁克推動深化雙向交流的重點。他說，過去菲國食品賣到台灣，都是以在台的菲律賓人為對象，也只有在以販售菲國商品為主的商店上架。去年起，辦事處在遠企的超市c!ty'super展售多種菲國商品，今年的活動仍在進行中。

葛邁克說，他也親自參與挑選以健康為主的產品，在高品質的c!ty'super擺攤，也是為強調這些食品的健康、優質性，例如在西班牙統治菲律賓時傳到菲國的零食豬皮脆片，進口到台灣就改為以蔬菜為食材；此外，今年辦事處也將參與6月底的台北國際食品展覽會。

他也說，菲國與台灣就簽署經濟合作協議展開的可行性研究仍進行中，雙邊智庫定期討論，兩國政府也在例行的經濟合作架構討論各項貿易議題，每年都有順利的進展。

菲律賓新南向政策
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