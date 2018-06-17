美經濟報喜 8成基層勞工薪資反降

2018-06-17 15:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合16日電



美元。 聯合報系資料照片／記者孫中英攝影 分享 facebook 美國經濟正出現弔詭的現象，儘管經濟成長暢旺，身為中央銀行的聯邦準備銀行(Federal Reserve)也在6月再次調高基準利率，以因應持續加速的通貨膨脹，但在全美勞動人口佔比最大的80%基層勞工，過去一年薪資若扣除通貨膨脹的影響，竟然不進反退。

這個結果意味，大多數上班族並未享受到經濟加速成長的果實，原因若非通貨膨脹吃掉了薪資成長幅度，就是加薪幅度不如預期。

「華盛頓郵報」報導，根據美國勞工部勞動統計局(BLS)最新數據，若以納入通膨影響的平均實質薪資來看，屬於「生產與非主管」類的勞動人口，時薪從2017年5月的22.62元，降至今年5月的22.59元，也就是微幅衰退0.1%。

若不計通膨影響，這類勞工的時薪在過去一年其實成長了2.8%，但仍不敵同期成長2.9%的通膨，經濟學家則歸因於汽油價格上漲。

根據勞工部分類，「生產與非主管」類的勞動人口大多是在製造業與營建業，以及服務業中非主管職務的從業人員，例如在醫院、診所或速食業，而且這類勞動人口佔了全美民營企業的勞工約五分之四，是佔比最高的一群。

市場研究機構Decision Economics首席全球經濟學家西奈(Allen Sinai)說：「這是很有可能的，因為油價大升，吃掉了經過通膨調節後的收入。我們直接從自己口袋支付能源相關成本，現在影響開始顯現。」

實質薪資下滑讓部分經濟學家驚訝不已，因為美國失業率接近歷史新低，企業界大量徵才，因此實際薪水應該更高才對。

報導指出，實質薪資下滑肯定將導致美國人的貧富差距更大。

經濟學家認為，在不同分類的勞動人口中，這意味收入較低的族群將更為落後，而且鑒於當前全美經濟每年成長超過2%，民間企業的整體勞動人口所得卻持平，就表示經濟成長創造的收益，大多都流向經濟金字塔頂端的族群。