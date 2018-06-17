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美國調高最低時薪 揮別小費文化？

2018-06-17 15:23世界日報 編譯劉煥彥／綜合16日電

小費文化向來是美國重要特色，但近幾年全美各地出現調高法定最低時薪的趨勢。企業界對此多半憂心忡忡，認為將拉高經營成本。

餐廳服務生、調酒師等服務業的打工族則看法兩極，有人擔心未來沒有小費可拿；有人認為應由雇主負責提供可以過活的薪資，而非仰賴純粹得看顧客臉色的小費。

「華爾街日報」報導，華府目前實施時薪雙軌制，可拿小費勞工的法定最低時薪僅3.33元，不拿小費勞工的最低時薪是12.50元，並將在2020年前逐步調升至15元。

不過，時薪雙軌制可能將成歷史，因為華府選民將在19日投票，決定是否廢除可拿小費勞工的最低薪資制度，全面實施金額較高的統一最低時薪制度。

在華府之外，紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)已要求勞工廳研究類似華府的新制；在密西根州有以勞工權益團體為首的聯盟，提出數千人簽名的提案，希望11月投票表決採行統一的最低時薪制度。

報導指出，目前在全美50州中，只有華盛頓州與加州等七個州實施統一的最低時薪制；其餘43個州實施最低時薪雙軌制，也就是可拿小費勞工的最低時薪較低。

對依靠小費彌補收入的服務業員工來說，並非所有人都樂見調高最低薪資。

在緬因州一家必勝客(Pizza Hut)披薩店當服務生的26歲女子碧顏卡‧布蘭契拉(Bianca Bracella)來說，儘管她時薪只有五元，每個月得負擔房屋租金與汽車貸款，她卻反對調高法定最低時薪。

布蘭契拉說：「別作夢了，這樣就不會有小費了。」

在波士頓當調酒師的麻州居民拉蒙(James Lamont)，去年曾經在加州工作幾個月，他發現在西岸每星期上班33小時賺到的薪水，在東岸得工作40小時才能得到。

報導提到，加州規定員工26人以上的企業，員工不論是否拿小費的最低時薪都是11元。麻州州議會正考慮一項提案，要把可拿小費員工的最低時薪，從目前的3.75元，到2025年逐步提高至15.75元。

拉蒙說：「我寧願讓老闆付給我可以過活的薪水，也不想在餐廳裡四處尋求客人的小費。」

薪資薪水
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