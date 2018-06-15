陸反擊美關稅措施 美官員：陸行為是重大錯誤

2018-06-15 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國川普政府15日宣布對中國大陸價值500億美元商品採懲罰性關稅措施後，中方表態將立即祭出同等規模、同等力度徵稅措施；川普政府資深官員對此表示，美方此舉是採取「防禦措施」，若中方進一步採取不公平舉措，將是一個重大錯誤。

白宮與美國貿易代表署（USTR）15日分別發布聲明指出，基於中國大陸竊取美國智慧財產權與技術等不公平貿易行為，美國將對自大陸進口總值約500億美元商品課徵25%的懲罰性關稅；美方警告，若大陸採取報復措施，美國將追加額外關稅。

川普政府資深官員隨後舉行電話記者會，被問及中方採取報復措施，美方如何應對時，該官員並未提出下一步具體行動，但指若中方認為對此的適當回應是進一步威脅，這會對其它產業造成傷害，將是個錯誤。

該官員表示，美方是為回應中方對美國帶來的有害影響，中方一直攻擊美方，竊取美國的技術等，美國現在是採取防禦行動。

官員還說，現在中方得做出選擇，若他們繼續進一步採取不公平舉措，這將是個重大錯誤。

官員認為，中方接下來採取的行動不該稱為報復，因為這一切是大陸開始的，美國已與中方多次對話，也表明美方立場；美國的重點在於制止中方所做一切對美方造成傷害。

美國貿易代表署公布對陸價值500億商品課徵關稅的商品清單，包括1102個獨立關稅項目，主要針對與「中國製造2025」產業政策有貢獻或受惠的產品，包括航太、資通訊、機器人、汽車等產業；該清單不包括美國消費者經常購買的商品，如手機或電視機。

中國大陸商務部15日發布聲明回應美方指出，中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利己的短視行為，中方不得不予以強有力回擊；中方將立即祭出同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方之前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。