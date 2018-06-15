親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會落幕
美朝峰會觀察
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國優勢不在關稅 學者：貿易戰很快會有新戰場

2018-06-15 23:36中央社 台北15日電

川普若對中國500億美元商品課徵關稅，美中貿易衝突可能升級到互相損害的新階段。 ...
川普若對中國500億美元商品課徵關稅，美中貿易衝突可能升級到互相損害的新階段。 美聯社
分享

美國宣布對中國價值500億美元商品課徵懲罰性關稅，中國隨即宣布反制。學者分析，美國優勢戰場不在關稅，容易「敲到自己手指頭」，預估戰場很快會延伸至科技、專利領域。

中經院台灣WTO中心副執行長李淳認為，美國今天宣布關稅制裁分二階段實施，第一階段是將4月分的清單縮小至價值340億美元，並在今年7月6日實施，這有兩層意義，其一就是讓中國政府了解美國「玩真的」。

另外一層意義，李淳解釋，美國政府實施關稅制裁、但縮小清單範圍，這代表衝擊降低。而第二階段針對「2025中國製造」的項目，還須經過一個多月的公眾討論程序才會做出決定，顯示美國政府其實保留了緩衝空間，雙方可以透過談判來決定最後的走向。

在美國大動作宣布關稅制裁後，中國商務部發言人今晚隨即表態，中方將立即反制，且雙方之前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

美中兩強互相叫陣，然而台經院景氣預測中心主任孫明德分析，美中各自的優勢戰場不同，預料戰場不會只停留在關稅，很快就會進入下個章節。

孫明德說明，美國的關稅制裁清單如同「雜貨清單」，尤其美國政府為了不影響國內消費者、不影響美商，拿掉很多商品，剩下來的清單根本看不出主軸，不知道到底是為了對抗貿易赤字，還是針對「2025中國製造」。

如果美國未來要擴大制裁，孫明德指出，勢必就要動到原本不想動到的項目，對自己沒有太大好處，而且中國出口美國商品以資通訊為大宗，如果要打到中國痛點，美商、美國消費者也會受到影響。換言之，美國對中國打關稅戰，難以下重手。

相較之下，中國若要反制美國，孫明德指出，美國銷中商品占比最高是民航機，其次是大豆，都是純美製產品，尤其大豆代表農業州、川普票倉，「美國對中國，像是敲釘子，很容易敲到自己的手指頭」。

孫明德表示，打關稅戰，中國比較有利，但如果是打科技戰、專利戰，以「打點式」的戰略進行，就像之前的中興通訊，那絕對是美國比較有利，因為美國有很多施力點，中國施展空間卻不大，因此可以預見，美中貿易戰很快地會從關稅戰前進到下一個戰場。

專利川普WTO
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

川普宣布對500億美元陸商品加徵關稅 並警告勿採取報復

2018-06-15 21:15

美國宣布對500億美元中國產品徵25%關稅

2018-06-15 20:40

大陸商務部強力回擊美國貿易制裁 先前談判全數作廢

2018-06-15 20:47

陸反擊美關稅措施 美官員：陸行為是重大錯誤

2018-06-15 23:46

美中互嗆祭關稅 道瓊指數盤初重挫近200點

2018-06-15 21:58

對中課關稅 川普：公平貿易更重要

2018-06-15 21:51

牛市提升全球財富 最富裕族群財產增12%

2018-06-15 21:27

德今年成長速度 央行大幅下修為2.0%

2018-06-15 19:42

美元走高 英鎊低空盤旋

2018-06-15 19:38

日本民宅住宿新法上路 申請件數不多有原因

2018-06-15 16:07

點燃貿易戰火 歐盟將對美國徵報復性關稅

2018-06-15 15:52

駐加代表陳文儀：中國創造非典型關稅障礙 不能接受

2018-06-15 15:47

貿易戰升溫？美將公布對陸關稅清單

2018-06-15 14:41

想去紐西蘭要快 明年每人課稅750元

2018-06-15 14:30

金融風暴會突然爆發？ 國際專家對危機看法各有不同

2018-06-15 14:05

解缺工危機 日本擬新制擴大引進外勞

2018-06-15 13:46

阿根廷披索貶勢難止 央行總裁下台

2018-06-15 13:18

AT&T完成併購時代華納 超級媒體集團誕生

2018-06-15 13:09

台灣證交所 首度美東岸招商

2018-06-15 13:03

經濟分析／ECB寬鬆退場 踏上不能更溫和利率正常化之路

2018-06-15 11:12

堅持打爆「中國製造2025」？川普周五公布懲罰關稅最終清單

2018-06-15 11:10

川普對陸500億美元商品課稅 貿易戰進入互損新階段

2018-06-15 10:59

傳川普拍板加徵關稅 中美貿易緊張料升高

2018-06-15 10:53

蘋果要拍動畫電影 搶攻線上影音市場

2018-06-15 08:40

美料公布對500億美元陸產品關稅更新清單 要打科技領域

2018-06-15 08:40

華爾街日報：川普已批准對500億美元陸產品徵收關稅

2018-06-15 07:05

收購案推升美國媒體股 那指創新高

2018-06-15 04:55

市場：Fed可能提前結束縮表

2018-06-15 01:24

資產價格泡沫…Fed最大憂慮

2018-06-15 01:23

歐洲QE「有條件」年底退場

2018-06-15 01:12

Fed升息1碼 決策偏鷹

2018-06-15 01:10

普亭的用心…要秀經濟實力

2018-06-15 00:16

2026世足轉播權 福斯NBC拿到了

2018-06-15 00:16

世足賽期間 股市量能銳減

2018-06-15 00:16

預測世足冠軍 銀行參一腳

2018-06-15 00:16

蘋果新總部 改用升降辦公桌

2018-06-15 00:16

中印擬組採購聯盟 擴大進口美國原油

2018-06-15 00:16

世足外交 俄沙領袖談石油增產

2018-06-15 00:16

美零售銷售增速 半年來最快

2018-06-15 00:16
看更多

熱門文章

川普對陸500億美元商品課稅 貿易戰進入互損新階段

2018-06-15 10:59

美國宣布對500億美元中國產品徵25%關稅

2018-06-15 20:40

影／命大！Volvo正面對決大卡車 車頭全毀駕駛生還

2018-06-15 16:40

美學者：民眾為何不信任高教？因為大學太多女生

2018-06-15 09:11

母親不給8歲孩吃冰 英國社工寫44頁報告帶走小孩

2018-06-15 17:26

大陸商務部強力回擊美國貿易制裁 先前談判全數作廢

2018-06-15 20:47

【重磅快評】川普騙你關於高峰會的事...

2018-06-15 15:12

交通革命：馬斯克建芝機場快車 12分鐘抵達車資20美元

2018-06-15 07:08

華爾街日報：川普已批准對500億美元陸產品徵收關稅

2018-06-15 07:05

「日本最強等級警車」 用來對付逼車跟嚴重超速

2018-06-15 19:52

愛因斯坦日記曝歧視中國 網友喊「抵制愛因斯坦」

2018-06-15 15:10

英國麥當勞將以紙吸管取代塑膠吸管

2018-06-15 15:06

傳美對中擬第2份關稅清單 鎖定1000億美元商品

2018-06-15 19:43

資產價格泡沫…Fed最大憂慮

2018-06-15 01:23

川普宣布對500億美元陸商品加徵關稅 並警告勿採取報復

2018-06-15 21:15

美料公布對500億美元陸產品關稅更新清單 要打科技領域

2018-06-15 08:40

「台灣是中國一部分」？ 美日韓這些航空公司不甩北京

2018-06-15 09:42

點燃貿易戰火 歐盟將對美國徵報復性關稅

2018-06-15 15:52

英工程師涉向中洩F-35機密 遭警逮捕

2018-06-15 12:27

法15萬人連署拒塑膠吸管 麥當勞找替代品

2018-06-15 08:35

歐元暴跌創英國公投脫歐最大跌幅 ECB令市場錯愕

2018-06-15 07:00

不打自招！川普：停止美韓軍演是我的想法 非北韓要求

2018-06-15 22:35

影／蒙古大草原上古寺 為何由千禧世代當家？

2018-06-15 10:13

影／北韓官媒釋川金會影片 川普這個動作引來抨擊

2018-06-15 12:49

影／傻貓想征服玻璃桌 縱身一躍卻發現不對勁

2018-06-15 17:44

陸高考成績進軍美州立大學！新罕布夏接受高考申請入學

2018-06-15 10:58

美中互嗆祭關稅 道瓊指數盤初重挫近200點

2018-06-15 21:58

美國優勢不在關稅 學者：貿易戰很快會有新戰場

2018-06-15 23:36

結束英國留學 日本皇室佳子公主返國

2018-06-15 20:11

川普向北韓將領敬禮惹議 白宮：基於禮貌

2018-06-15 09:30

美國國會報告 兩岸恐掀太平洋島國外交戰

2018-06-15 10:11

陸反擊美關稅措施 美官員：陸行為是重大錯誤

2018-06-15 23:46

尼加拉瓜全國大罷工 首都宛如鬼城

2018-06-15 11:30

想去紐西蘭要快 明年觀光客每人課稅750元

2018-06-15 11:39

中國施壓更名矮化台灣 美民航業不為所動

2018-06-15 10:35

印度面臨史上最嚴重水資源危機

2018-06-15 16:02

歐洲QE「有條件」年底退場

2018-06-15 01:12

新幹線車頭破損續行駛 專家：非常危險

2018-06-15 19:42

人類害哺乳動物逐漸變夜貓子

2018-06-15 13:06

中國紅旗飛彈重現西沙永興島 越南抗議

2018-06-15 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top