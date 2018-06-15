親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會落幕
美朝峰會觀察
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

滯留鋒＋西南氣流又來了 明下半天再雨襲南部

三星首支折疊智慧手機的可能訂價 讓人嚇到吃手手

2018-06-15 20:35經濟日報 記者易起宇╱即時報導

雖然三星的智慧手機Galaxy Note 9有很多很厲害升級功能，但話題性還是比不上該公司據說要推出的另一款可折疊式智慧手機。現在這支新機可能的訂價出爐，價格之高還是讓人不禁倒吸一口氣。

富比世（Forbes）網站報導，三星將在明年年初發表代號為「Galaxy X」的智慧手機，這是全球首支搭載可折疊螢幕的智慧手機，可望為手機界掀起一場革新，但最新傳出的可能售價卻逼近2,000美元（約新台幣6萬元），幾乎是iPhone X的兩倍。

報導指出，Golden Bridge投資公司研究主管Kim Jang-yeol最先爆料，這支手機的最終訂價將大約為200萬韓元（1,850美元）。儘管三星向來會為美國市場降價，但也不太可能會出現什麼破盤低價。

Kim也呼應了先前的一些爆料，包括這支手機將使用超大型的7.3吋OLED螢幕，折疊後的大小則只有4.5吋。另外，三星還預料將使用一種叫做「人工肌肉」（artificial muscle）的技術在零組件上，讓零組件會和螢幕一起同步移動以保護零組件。

新韓金融集團分析師Park Hyung-woo則表示：「零組件子公司和代工廠將從11月開始供應三星手機部門零組件。試做機將在明年1月的CES上展示給電信商。」

Park也透露了一些設計上的情報，他說：「這台新機很有趣，會有兩個內側面板和一個外側面板。手機攤開時，兩個內側面板可組成一個7.3吋的螢幕。」

三星據傳將在明年初發表全球首支可折疊智慧機，不過訂價可能將近2,000美元。 ...
三星據傳將在明年初發表全球首支可折疊智慧機，不過訂價可能將近2,000美元。 路透
分享

富比世
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

德今年成長速度 央行大幅下修為2.0%

2018-06-15 19:42

美元走高 英鎊低空盤旋

2018-06-15 19:38

日本民宅住宿新法上路 申請件數不多有原因

2018-06-15 16:07

點燃貿易戰火 歐盟將對美國徵報復性關稅

2018-06-15 15:52

駐加代表陳文儀：中國創造非典型關稅障礙 不能接受

2018-06-15 15:47

貿易戰升溫？美將公布對陸關稅清單

2018-06-15 14:41

想去紐西蘭要快 明年每人課稅750元

2018-06-15 14:30

金融風暴會突然爆發？ 國際專家對危機看法各有不同

2018-06-15 14:05

解缺工危機 日本擬新制擴大引進外勞

2018-06-15 13:46

阿根廷披索貶勢難止 央行總裁下台

2018-06-15 13:18

AT&T完成併購時代華納 超級媒體集團誕生

2018-06-15 13:09

台灣證交所 首度美東岸招商

2018-06-15 13:03

經濟分析／ECB寬鬆退場 踏上不能更溫和利率正常化之路

2018-06-15 11:12

堅持打爆「中國製造2025」？川普周五公布懲罰關稅最終清單

2018-06-15 11:10

川普對陸500億美元商品課稅 貿易戰進入互損新階段

2018-06-15 10:59

傳川普拍板加徵關稅 中美貿易緊張料升高

2018-06-15 10:53

蘋果要拍動畫電影 搶攻線上影音市場

2018-06-15 08:40

美料公布對500億美元陸產品關稅更新清單 要打科技領域

2018-06-15 08:40

華爾街日報：川普已批准對500億美元陸產品徵收關稅

2018-06-15 07:05

收購案推升美國媒體股 那指創新高

2018-06-15 04:55

市場：Fed可能提前結束縮表

2018-06-15 01:24

資產價格泡沫…Fed最大憂慮

2018-06-15 01:23

歐洲QE「有條件」年底退場

2018-06-15 01:12

Fed升息1碼 決策偏鷹

2018-06-15 01:10

普亭的用心…要秀經濟實力

2018-06-15 00:16

2026世足轉播權 福斯NBC拿到了

2018-06-15 00:16

世足賽期間 股市量能銳減

2018-06-15 00:16

預測世足冠軍 銀行參一腳

2018-06-15 00:16

蘋果新總部 改用升降辦公桌

2018-06-15 00:16

中印擬組採購聯盟 擴大進口美國原油

2018-06-15 00:16

世足外交 俄沙領袖談石油增產

2018-06-15 00:16

美零售銷售增速 半年來最快

2018-06-15 00:16

美課徵陸貨關稅 箭在弦上

2018-06-15 00:07

美對陸課稅最終清單 最快今出爐

2018-06-15 00:00

歐洲央行 年底結束購債

2018-06-14 23:55

Fed升息1碼 會後聲明偏鷹派 美股亞股慘綠

2018-06-14 23:52

財經觀點／全球經濟擴張 美國鶴立雞群

2018-06-14 23:49

雲端串流遊戲成E3展話題 但廠商還不敢輕易跳坑

2018-06-14 23:14

駐加代表處投書反駁一中謬論 指台灣不是魁北克

2018-06-14 23:07
看更多

熱門文章

川普對陸500億美元商品課稅 貿易戰進入互損新階段

2018-06-15 10:59

影／命大！Volvo正面對決大卡車 車頭全毀駕駛生還

2018-06-15 16:40

最猛戰機F-35B起降機密疑洩給北京 英專家被捕

2018-06-14 22:04

美學者：民眾為何不信任高教？因為大學太多女生

2018-06-15 09:11

母親不給8歲孩吃冰 英國社工寫44頁報告帶走小孩

2018-06-15 17:26

交通革命：馬斯克建芝機場快車 12分鐘抵達車資20美元

2018-06-15 07:08

日本新幹線「希望號」傳撞人 車頭嚴重毀損

2018-06-14 21:45

【重磅快評】川普騙你關於高峰會的事...

2018-06-15 15:12

華爾街日報：川普已批准對500億美元陸產品徵收關稅

2018-06-15 07:05

愛因斯坦日記曝歧視中國 網友喊「抵制愛因斯坦」

2018-06-15 15:10

英國麥當勞將以紙吸管取代塑膠吸管

2018-06-15 15:06

資產價格泡沫…Fed最大憂慮

2018-06-15 01:23

共同社：美專家稱 中國恐成為川金會贏家

2018-06-14 22:02

「台灣是中國一部分」？ 美日韓這些航空公司不甩北京

2018-06-15 09:42

美料公布對500億美元陸產品關稅更新清單 要打科技領域

2018-06-15 08:40

法15萬人連署拒塑膠吸管 麥當勞找替代品

2018-06-15 08:35

影／蒙古大草原上古寺 為何由千禧世代當家？

2018-06-15 10:13

歐元暴跌創英國公投脫歐最大跌幅 ECB令市場錯愕

2018-06-15 07:00

英工程師涉向中洩F-35機密 遭警逮捕

2018-06-15 12:27

陸高考成績進軍美州立大學！新罕布夏接受高考申請入學

2018-06-15 10:58

經濟解析／Fed持續升息 基於這個顧慮

2018-06-14 21:00

影／北韓官媒釋川金會影片 川普這個動作引來抨擊

2018-06-15 12:49

駐加代表處投書反駁一中謬論 指台灣不是魁北克

2018-06-14 23:07

追求與北韓和解的同時 南韓默默擴張軍備

2018-06-14 23:01

川普向北韓將領敬禮惹議 白宮：基於禮貌

2018-06-15 09:30

美國國會報告 兩岸恐掀太平洋島國外交戰

2018-06-15 10:11

點燃貿易戰火 歐盟將對美國徵報復性關稅

2018-06-15 15:52

尼加拉瓜全國大罷工 首都宛如鬼城

2018-06-15 11:30

想去紐西蘭要快 明年觀光客每人課稅750元

2018-06-15 11:39

中國施壓更名矮化台灣 美民航業不為所動

2018-06-15 10:35

全英首席貴族學校 禁新生晚上用手機

2018-06-14 22:18

南極融冰融冰加速 2100年紐約恐將每年淹水20次

2018-06-15 00:18

DNA檢驗辨身分 沉睡31年的法國舊案露曙光

2018-06-14 22:55

歐洲QE「有條件」年底退場

2018-06-15 01:12

傳美對中擬第2份關稅清單 鎖定1000億美元商品

2018-06-15 19:43

人類害哺乳動物逐漸變夜貓子

2018-06-15 13:06

中國紅旗飛彈重現西沙永興島 越南抗議

2018-06-15 10:17

市場：Fed可能提前結束縮表

2018-06-15 01:24

影／傻貓想征服玻璃桌 縱身一躍卻發現不對勁

2018-06-15 17:44

收購案推升美國媒體股 那指創新高

2018-06-15 04:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top