三星首支折疊智慧手機的可能訂價 讓人嚇到吃手手

2018-06-15 20:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



雖然三星的智慧手機Galaxy Note 9有很多很厲害升級功能，但話題性還是比不上該公司據說要推出的另一款可折疊式智慧手機。現在這支新機可能的訂價出爐，價格之高還是讓人不禁倒吸一口氣。

富比世（Forbes）網站報導，三星將在明年年初發表代號為「Galaxy X」的智慧手機，這是全球首支搭載可折疊螢幕的智慧手機，可望為手機界掀起一場革新，但最新傳出的可能售價卻逼近2,000美元（約新台幣6萬元），幾乎是iPhone X的兩倍。

報導指出，Golden Bridge投資公司研究主管Kim Jang-yeol最先爆料，這支手機的最終訂價將大約為200萬韓元（1,850美元）。儘管三星向來會為美國市場降價，但也不太可能會出現什麼破盤低價。

Kim也呼應了先前的一些爆料，包括這支手機將使用超大型的7.3吋OLED螢幕，折疊後的大小則只有4.5吋。另外，三星還預料將使用一種叫做「人工肌肉」（artificial muscle）的技術在零組件上，讓零組件會和螢幕一起同步移動以保護零組件。

新韓金融集團分析師Park Hyung-woo則表示：「零組件子公司和代工廠將從11月開始供應三星手機部門零組件。試做機將在明年1月的CES上展示給電信商。」