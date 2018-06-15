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軟銀擬投資印度太陽能計畫1,000億美元

2018-06-15 10:08經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

日本NHK報導，軟體銀行集團（SoftBank）已決定對印度一項太陽能計畫投資600億到1,000億美元，預期雙方完成最終協議後，將在近期內發表消息。

軟銀發言人目前尚未回應這項消息。

報導指出，軟銀這項投資計畫將透過沙烏地阿拉伯政府支持的基金進行。今年3月底，沙烏地阿拉伯的主權財富基金與軟銀共同宣布，將透過雙方合資的「願景基金」合推世界最大的太陽能發電計畫，估計到2030年建立起投資金額總計2,000億美元、發電容量上看200GW的太陽能電廠。

據傳軟銀已決定對印度一項太陽能計畫投資600億到1,000億美元， 路透
據傳軟銀已決定對印度一項太陽能計畫投資600億到1,000億美元， 路透
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沙烏地阿拉伯印度太陽能發電

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