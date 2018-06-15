國際原油四連漲 金價漲 多數工業金屬下跌

2018-06-15 07:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



國際原油一連四天上漲，利比亞兩個主要港口停止裝油，抵消對OPEC和盟友產油國逐步取消供應限制的顧慮。倫敦市場多數工業金屬下跌，因中國的數據顯示經濟正在失去動力。鎳價回吐周三大部分漲幅。以歐元計價的黃金創去年9月以來最大漲幅，因歐洲央行承諾在未來一年將利率保持在歷史低點，提升貴金屬的吸引力。

●原油：WTI原油收於67美元下方

沙烏地能源大臣Khalid Al-Falih表示，提高產量是「不可避免的」，但最重要的是滿足市場；俄羅斯能源部長Alexander Novak表示，應該從7月1日開始逐步增加產量。

OPEC和盟友將於下周末在維也納舉行會議，討論馴服了全球供應過剩的歷史性限產措施的命運。沙烏地和俄羅斯放鬆限產的計畫面臨伊拉克，伊朗和委內瑞拉的反對。

同時，利比亞的兩大石油港口停止裝載原油，因為附近爆發武裝衝突，令每天約24萬桶石油出口受到影響。

在紐約商業交易所，7月交割的WTI原油上漲25美分，收於每桶66.89美元。倫敦ICE期貨交易所，8月交割的布侖特原油期貨價格下跌80美分至75.94美元。

●貴金屬：以歐元計價黃金創八個月來最大漲幅 ECB太鴿派

現貨金價上漲1.9%至每英兩1,122.47歐元。

加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理George Gero說：「這意味美國利率和歐洲利率之間將存在巨大差距，這可能會增加對黃金的需求。」

紐約商品交易所8月交割黃金期貨價格上漲0.5%，收於每英兩1,308.30美元，為3周來最大漲幅。

●對中國經濟放緩的擔憂導致金屬價格下跌

倫敦時間下午5:55，LME鎳價跌2.2%，結算價每公噸15,285美元/噸，是六周多最大跌幅；周三鎳價大漲。

LME銅價下跌1.1%至7,177美元/噸；LME主要金屬多數下跌，只有錫除外。