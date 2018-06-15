那斯達克創新高 市場看好美經濟獨強；道瓊微跌

2018-06-15 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



那斯達克綜合指數在媒體股帶動下再創歷史新高，但道瓊工業指數微跌，投資人一面看好美國經濟很強，一面也顧慮貿易戰隨時引爆。

美東時間下午4點，標普500指數上漲0.3%，報2782.49點；那斯達克綜合指數上漲0.9%，報7761.04點，創歷史收盤新高；道瓊指數微跌0.1%，報25175.31點。

美國經濟走強，支持聯準會（Fed）加速升息的看好。美國5月零售銷售較上月成長0.8%，增速是經濟學家預測中值的兩倍。上周首次申領失業救濟人數減少4,000至21.8萬；5月進口價格月比上漲0.6%，預估為上漲0.5%，出口價格上漲0.6%。

相較之下，歐洲央行（ECB）卻在2019年中以前都不考慮升息，可見經濟美國經濟獨強。

Voya投資管理公司策略師 Doug Cote說：「Fed有能再升息三到四次，這的確是好消息。他們有能力這麼做是因為經濟很強。」

Edward Jones投資策略師 Kate Warne說：「投資人反映的是經濟走強而非貨幣政策趨緊的影響。」

微軟漲0.6%，有消息說微軟正開發零售採購自動化的技術，與亞馬遜互別苗頭。

21世紀福斯公司漲2.1%，康凱斯特出價650億美元競購該公司，比迪士尼出價高19%。 康凱斯特也上漲4.6%。迪士尼漲2.3%。

臉書、亞馬遜和其他科技巨頭也走高，推動那斯達克綜合指數創出歷史新高， B. Riley FBR Inc.的首席市場策略師Art Hogan表示，科技股受利率上升影響程度較低。