世界油價 漲跌互見

2018-06-15 06:13 中央社 紐約14日綜合外電報導



世界油價今天漲跌互見，美元走強以及市場憂心石油輸出國家組織（OPEC）各國下週集會時可能決定增加產量，使油價面臨壓力。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲25美分，收在每桶66.89美元。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格則下跌80美分，或超過1%，收在75.94美元。