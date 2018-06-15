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世界油價 漲跌互見

2018-06-15 06:13中央社 紐約14日綜合外電報導

世界油價今天漲跌互見，美元走強以及市場憂心石油輸出國家組織（OPEC）各國下週集會時可能決定增加產量，使油價面臨壓力。

紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲25美分，收在每桶66.89美元。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格則下跌80美分，或超過1%，收在75.94美元。

油價紐約倫敦

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