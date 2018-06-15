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收購案推升美國媒體股 那指創新高

2018-06-15 04:55世界日報 記者張大仁／綜合報導

康卡斯特出價收購時代華納，媒體類股推升那指收歷史新高。（美聯社）
康卡斯特出價收購時代華納，媒體類股推升那指收歷史新高。（美聯社）
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由於收購交易推升了美股的科技和媒體類股，那斯達克綜合指數14日收盤創下歷史新高。

以科技術為主的那指收漲65.34點或0.85%報7761.04點，表現最好的股票包括臉書、Netflix和Alphabet。史坦普500指數也上漲6.86點或0.25%報2782.49點。

道瓊工業平均指數下跌25.89點或0.1%報2萬5175.31點，銀行股的下跌抵銷了迪士尼的漲幅。

在康卡斯特(Comcast)宣布以650億元收購主要機構後，21世紀福斯股價上漲1.8%。康卡斯特的出價超過迪士尼的524億元。康卡斯特股價上漲3.8%，而迪士尼上漲1.9%。

BBC分析師格林菲德(Rich Greenfield)表示，「我認為這確實是他們重新塑造一個像是迪士尼公司的機會。」

他說，康卡斯特CEO「羅伯茨(Brian Roberts)在2004年企圖收購迪士尼時有些尷尬，那時康卡斯特過得非常困難。2015年，迪士尼成為阻止康卡斯特收購時代華納有線電視公司的主要投訴人之一，這是羅伯茨的另一次損失。這次我不認為他會第三次認輸。」

康卡斯特是在法官批准AT&T收購時代華納後的第二天提出報價。去年，司法部起訴阻止合併，認為這可能導致消費者價格上漲。 AT&T股價上漲1.5%，而時代華納上漲1.3%。

【中央社／紐約14日綜合外電報導】

美國股市今天漲多跌少，那斯達克指數在媒體類股領漲下再創收盤歷史新高，主因美國經濟有加速成長跡象，投資人暫擱對貿易戰的憂慮。

那斯達克指終場上漲65.34點，或0.85%，收在7761.04點，是近3天內第2次創新高。

標準普爾500指數也上漲6.86點，或0.25%，收在2782.49點；道瓊工業指數則下跌25.89點，或0.10%，收在25175.31點。

迪士尼美股福斯

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