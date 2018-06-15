歐元區將維持低利率 歐股勁揚

2018-06-15 04:05 中央社 巴黎14日綜合外電報導



歐洲中央銀行（ECB）今天表示，預期利率將再維持在目前的創紀錄低水準至少一年，歐元因而走低，歐洲主要股市則勁揚。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場上漲0.8%，收在7765.79點。

巴黎股市CAC 40指數上漲1.4%，收在5528.46點；法蘭克福股市DAX 30指數上漲1.7%，收在13107.10點。