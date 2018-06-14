研究：透過臉書讀新聞減少 WhatsApp成長

2018-06-14 23:41 中央社 倫敦14日綜合外電報導



今天公布的一項研究顯示，世人閱讀新聞已逐漸從臉書（Facebook）等社群媒體轉移到WhatsApp等通訊應用程式。研究並發現，全球民眾高度關注網路上的假新聞。

路透新聞學研究所（Reuters Institute for the Study of Journalism）針對全球5大洲37國所做研究發現，和去年相比，美國人使用社群媒體閱讀新聞，減少6個百分點。

研究報告的主要作者紐曼（Nic Newman）表示：「降低原因幾乎皆因臉書發現、張貼和分享新聞減少所致。」

今年初，臉書被揭發大量個資遭到濫用，引爆臉書史上最為嚴重的公關災難。

這起醜聞令全球許多使用者選擇離開臉書，並且選擇花費更多時間在其他應用程式上，例如WhatsApp和Instagram，兩者也是臉書所擁有。

「2018年數位新聞報告」發現，世人使用WhatsApp吸收新聞日益增加，占馬來西亞（54%）和巴西（48%）樣本大約一半，占西班牙（36%）和土耳其（30%）大約1/3。

這份報告根據總部設在英國的全球線上民調業者「輿觀」（YouGov），對超過7萬4000名網路新聞消費者所做調查，發現社交應用軟體Instagram也在亞洲與南美洲走紅，Snapchat則在歐洲和美國有所斬獲。

報告也顯示，對於新聞的信賴平均水準依然相對穩定，達到44%，較去年的43%略為增加。然而，只有23%的人表示，他們相信社群媒體上看到的新聞。