研究:透過臉書讀新聞減少 WhatsApp成長

2018-06-14 23:41 中央社 倫敦14日綜合外電報導



今天公布的一項研究顯示,世人閱讀新聞已逐漸從臉書(Facebook)等社群媒體轉移到WhatsApp等通訊應用程式。研究並發現,全球民眾高度關注網路上的假新聞。

路透新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)針對全球5大洲37國所做研究發現,和去年相比,美國人使用社群媒體閱讀新聞,減少6個百分點。

研究報告的主要作者紐曼(Nic Newman)表示:「降低原因幾乎皆因臉書發現、張貼和分享新聞減少所致。」

今年初,臉書被揭發大量個資遭到濫用,引爆臉書史上最為嚴重的公關災難。

這起醜聞令全球許多使用者選擇離開臉書,並且選擇花費更多時間在其他應用程式上,例如WhatsApp和Instagram,兩者也是臉書所擁有。

「2018年數位新聞報告」發現,世人使用WhatsApp吸收新聞日益增加,占馬來西亞(54%)和巴西(48%)樣本大約一半,占西班牙(36%)和土耳其(30%)大約1/3。

這份報告根據總部設在英國的全球線上民調業者「輿觀」(YouGov),對超過7萬4000名網路新聞消費者所做調查,發現社交應用軟體Instagram也在亞洲與南美洲走紅,Snapchat則在歐洲和美國有所斬獲。

報告也顯示,對於新聞的信賴平均水準依然相對穩定,達到44%,較去年的43%略為增加。然而,只有23%的人表示,他們相信社群媒體上看到的新聞。