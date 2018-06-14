經濟解析／Fed加碼施壓 亞洲展望短空長多

2018-06-14 23:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）13日解釋為何再調升基準利率1碼時，並未提到亞洲，但亞洲面臨的嚴峻挑戰卻在字裡行間呼之欲出。

Fed主席鮑威爾與同僚決定今年第二次升息行動，聯邦資金利率目標區間上調0.25個百分點，升到1.75%-2%，並預期今年還會再升息至少兩次。決策官員承諾，在進一步升息之前，會先密切關注「與金融及國際發展相關的數據」。

前彭博、巴隆專欄作家皮塞克（William Pesek）14日在英文亞洲時報網站撰文表示，Fed官員雖未明說，但不難想像他們密切關注的對象是誰。

Fed逐步緊縮貨幣政策，正使亞洲一些經常帳逆差國備感壓力，具體來說就是印尼、菲律賓和印度等。儘管阿根廷是當前問題最嚴重的新興市場經濟體，但這波新興市場動盪正逐漸蔓延至亞洲，給此區帶來挑戰。

知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）對新興市場動盪擴散的風險示警，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）擔心新興市場如今面臨的威脅更甚於2013年Fed考慮縮減量化寬鬆（QE）引爆的「縮減恐慌」（taper tantrum）。

或許是如此。皮塞克則認為，短期陣痛難免，但長遠來看對亞洲是好事，因為Fed決心端走QE資金派對的「雞尾酒缸」，會對亞洲產生正面的壓力。

從雅加達到新德里，亞洲多國央行正開始輕踩煞車，不是要放緩成長腳步，而是為清理後海嘯時期金融體系中的資金氾濫。他們希望藉緊縮政策向外匯投機客傳達一個訊息：「別亂來，央行正嚴密捍衛金融體系。」

若不是Fed緊縮政策這股外來的壓力，亞洲各國很可能安於現狀，而不會加緊努力改善經常帳逆差、強化國家資產負債表、大砍導致預算破表的政府補貼。若不是Fed的緊縮措施，菲律賓央行會考慮總體審慎政策調整，以修補經濟出現的裂縫嗎？令人懷疑。

Fed循序漸進、按部就班地讓貨幣政策「正常化」，是為避免觸動全球危機，進而連累美國自己。鮑威爾的Fed管理美國12個轄區，但Fed貨幣政策的實質影響力擴及美國境外，包括拉丁美洲、東南亞、俄羅斯、甚至中國等地。正因如此，儘管Fed官員認為應趁經濟強健時把美國利率拉升到離0%愈遠愈好，但也必須確保對全球金融穩定的傷害降到最低。

美國總統川普是另一個變數。他的貿易戰威脅是個大問題；而且他支持弱勢美元，若鮑威爾緊縮行動太快，也可能惹來川普在推特發文砲轟。

然而，雞尾酒缸裡的寬鬆資金日減，勢必逼亞洲各國政府更聚焦於以內需驅動經濟成長，減少對出口的依賴，同時催促決策官員解決金融體系的裂縫和效率不彰的問題，並採取行動抑制資產泡沫、減少萬一市場動盪再起時可能不堪一擊的弱點。