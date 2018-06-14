雲端串流遊戲成E3展話題 但廠商還不敢輕易跳坑

2018-06-14 23:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



雲端遊戲是今年美國E3展的一大主題，雖然這種技術以現在來說已不再那麼遙不可及，但大部分的遊戲廠商目前對這方面計畫的推行態度卻還是很曖昧。

華爾街日報報導，美國遊戲大廠藝電（EA）在今年E3展上展示了一項能在電視、電腦、手機上串流遊戲的服務，微軟也說要開發自己的遊戲串流服務。然而，像是Sony，雖然已提供玩家一項能以串流方式玩一些老遊戲的服務「PlayStation Now」，但卻閉口不談這方面的未來計畫。

雲端遊戲服務的設計目的是為了讓玩家能不用購買或下載遊戲，就能透過網路串流遊玩。這種服務最終將使遊戲機用途簡化為只是一台接收器，甚至如果電視或電腦本身就有接收功能，就能連遊戲機都不需要。

事實上，過去早已有公司嘗試過推出這種服務，一家名為OnLive的公司2010年盛大推出遊戲串流服務，並獲得多家企業投資人支持。然而，這家公司卻被高額的網路建設和營運成本壓垮，兩年後陷入形同破產的重組，最後這家公司的資產都被Sony收購。

雖然今天有野心要雲端遊戲服務的都是擁有穩固財務基礎的公司，並且有強烈商業動機推動這項服務，但這項服務還是面臨許多技術上的阻礙。

要串流高速、高畫質的遊戲給數百萬名要求很高的遊戲玩家，不允許任何失誤。同時，新的媒體傳播方式也不會完全淘汰舊的。Netflix仍在從事DVD郵購服務，去年音樂產業的實體CD銷售也還有11億美元。這代表遊戲廠商在投身串流的同時，也將可能必須維持舊的服務形式好一陣子。