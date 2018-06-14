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ECB宣布年底結束購債 空前低利率預期至明夏

2018-06-14 23:34中央社 拉脫維亞首都里加14日綜合外電報導

歐洲中央銀行（ECB）今天宣布，將在今年12月底結束大規模收購債券措施。這項為了刺激歐元區經濟的措施，已實行3年餘。

歐洲央行管理委員會發布聲明表示，委員會今天決議，自今年10月至12月底，將每月購買資產規模由300億歐元砍半至150億歐元，之後「購買行動將結束」。

聲明表示：「若接下來的數據，證實管理委員會對中期通貨膨脹的看法，委員會預期將在今年9月過後，將每月淨收購資產的速度減至150億歐元，直到今年12月底，屆時將結束淨收購資產。」

歐洲央行同時將基準利率維持在歷史上最低水準，並預期利率停留在目前水準「至少直到2019年夏季」。

歐洲央行的基準利率當中，主要再融資利率目前為0%，邊際放款機制（marginal lending facility）利率為0.25%，歐洲央行向銀行業收取的存款利率則為負0.4%。

自2015年起，歐洲央行將利率設定在史上最低水準，並透過量化寬鬆（QE）或收購債券計畫，將接近2兆4000億歐元（約新台幣84兆元）的資金注入歐元區經濟。

歐洲央行宣布QE結束日期，清楚顯示出央行對歐元區經濟復甦抱持信心，才會逐漸退出危機時期實施的刺激措施。

近年歐元區經濟成長增強，5月歐元區通貨膨脹率更衝上1.9%，符合歐洲央行的目標。

QE的目的，正是希望透過將大量現金注入金融體系，讓企業和消費者享有充沛資金，進而推動經濟成長，並驅使通膨率達到逼近但不高於2%的歐洲央行目標。

歐元區通膨量化寬鬆

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