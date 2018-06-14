全英首席貴族學校 禁新生晚上用手機

2018-06-14 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



孕育出20位英國首相、威廉、哈利王子也是校友的英國伊頓公學（Eton College ），開始對學生的手機實施宵禁，就是晚上要交手機交給校方保管，協助他們一夜好眠。

泰晤士報報導，校方原本預期學生會強烈反彈，沒想到學生普遍表示歡迎，認為幫助他們暫時擺脫社群媒體。

伊頓公學是英國最有名的貴族中學，採住宿制，要念5年。校長韓德森（Simon Henderson）表示，9年級的學生（13至14歲）被規定晚上要交手機：「當個青少年已經不容易，社群媒體讓日子更難過。家長和學校都不該接受子女或學生整天黏在社群媒體上。」校方考慮將禁令延伸至10年級。