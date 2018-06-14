紐約原油連漲三天 倫敦鎳價創近一個月最大漲幅

2018-06-14 08:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



紐約市場原油價格一連三天上漲，美國政府發布的報告顯示國內原油和成品油庫存大幅下降。法新社 分享 facebook

紐約市場原油價格一連三天上漲，美國政府發布的報告顯示國內原油和成品油庫存大幅下降。現貨黃金抹去漲幅，走向兩連跌，因聯準會（Fed）今年第二次升息，並提高對2018年進一步升息的預期。倫敦金屬交易所鎳價創下近一個月以來的最大漲幅，因上海的大量買盤支撐看漲前景。

●原油三連漲

美國能源資訊署（EIA）宣布，上周美國原油庫存減少414萬桶，為3月以來最大降幅；紐約市場期貨在數據公佈後扭轉了早盤的下跌走勢。在數據公佈前，由於俄羅斯和沙烏地阿拉伯暗示希望停止限產，給油價造成壓力。

彭博引述Tradition Energy的市場研究經理Gene McGillian說，「庫存並不是像我們所預期的那樣全線增加，而是完全相反」。在紐約商業交易所，7月交割的WTI原油上漲28美分,收於每桶66.64美元。倫敦ICE期貨交易所，8月交割的布侖特原油期貨價格上漲86美分，至76.74美元。

●金價抹去漲幅

周三發布的點陣圖顯示，8位聯儲會決策者預計今年全年升息不低於4次，而3月只有7人有此預測。FOMC暗示，即使加快加息步伐，經濟成長仍將繼續。

據彭博報價，黃金現貨紐約時間下午2:10下跌0.1%，至每英兩1,294.12美元；之前一度上漲0.2%。

●中國貿易商囤積鎳 LME價格上漲

上海期貨交易所鎳價飆升，助推LME價格上漲。MO Capital Markets駐紐約的基本和貴金屬交易負責人Tai Wong：「中國的興趣推動了最近的鎳價上漲。」

當地時間下午6:19，倫敦金屬交易所3個月交割的鎳合約上漲2.7%，至每公噸15,625美元。