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Fed如預期升息1碼 調高通膨預測、暗示今年將升4碼

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美股走低 標普500止步三連漲 Fed略顯鷹派

2018-06-14 06:59經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美股收低，標普500指數連漲三日後下跌，聯準會（Fed）如預期升息，且預料會加速升息。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.4%，報2775.63點；道瓊工業平均指數下跌119.53點，跌幅0.5%，報25201.2點；那斯達克綜合指數下跌0.1%，報7695.699點。

Fed今年來第二次上調利率，並將今年升息次數預測提高至總共四次，也就是說，今年內可能再升息兩次，而非原估的一次。

標普500指數金融股跌0.3%。分析師指出，耐人尋味的是，存款利率和利率成本上漲之間總有延遲， 與利率息息相關的金融股尚待消化訊息。 

Aberdeen Standard Investments全球經濟學家James McCann說： 「聯邦公開市場委員會現在暗示今年會再加息兩次，並刪除了有關利率將在一段時間內低於長期水平的表述，」「這一轉變反映了強勁的國內成長環境，並且經濟獲得財政刺激措施的支持。」

Fed主席鮑威爾表示，失業率和通膨率都處於低位，升息速度過慢或過快都可能有害，並表示明年開始他將在每次聯邦公開市場委員會會議之後召開新聞發布會。

美國總統川普表示，美國政府準備落實對中國進口產品實施關稅，他未來幾周會在貿易上「非常強硬」地卯上中國。在中國甚深的波音公司（Boeing）和卡特彼勒下跌逾2%。

Wunderlich 證券首席市場策略師 Art Hogan說，美股「在意貿易政策程度毫不亞於貨幣政策 」。

法院同意AT&T以850億美元併購時代華納，帶動媒體股上漲。時代華納漲1.8%，AT&T跌6.2%，拖累標普500指數電信股跌4.5%。

康凱斯特盤後也出價以650億美元併購21世紀福斯公司的媒體資產。

Fed如預期升息1碼，但預料會加速升息出乎市場所料。路透
Fed如預期升息1碼，但預料會加速升息出乎市場所料。路透
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