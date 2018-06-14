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美庫存降 油價走揚

2018-06-14 06:37中央社 紐約13日綜合外電報導

美國政府先前發布的報告顯示，國內原油與成品油庫存大幅下降，國際油價今天走揚。

彭博報導，紐約商品交易所西德州中級原油7月交割價上揚28美分，以每桶66.64美元作收。

北海布倫特原油8月交割價漲86美分，收在每桶76.74美元。

紐約油價

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