美聯準會再度升息 預估今年升息四次

2018-06-14 04:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國再度升息，圖為Fed主席鮑威爾。（圖／路透） 分享 facebook 美國聯準會（Fed）今年來第二度升息，對今年升息次數的預估也調高至四次，原因是美國失業率下降，且通膨率超過目標的速度也比原先預期更快。

聯準會在台灣時間14日凌晨公布的所謂「點陣圖」顯示， 八位Fed官員預期全年升息四次或更多，每次都調升1碼，高於3月的七位官員；認為今年比較適合升息三次或更少的人數，從八位減至七位。預測中位數預示，明年美國升息三次。

彭博資訊報導，Fed官員的預測中位數顯示，聯邦資金利率到年底升至2.4%，明年底進一步升至3.1%。

這次Fed的聲明刪除利率仍會有「一段時間」低於「長期水準」的表述，其他變化包括以「進一步逐步上調」取代「調整」。央行官員還表示，「較長期通膨預期指標整體而言幾無變化」。這次聲明保留了2015年底以來的措辭認為「政策依然寬鬆」。

Fed主席鮑威爾在會後記者會中表示，美國經濟情勢良好，且通膨率已經接近2%的目標，近來通膨數據令人鼓舞，預期就業市場將保持強勁動能。Fed將今年核心通膨率的預測調升至2%，並將失業率預測從3月的3.8%調降至3.6%。

鮑威爾還宣布，計劃從明年1月起每次利率決策會後都會舉行記者會，希望加強與市場的溝通。目前Fed每隔一次決策會議才舉行一次記者會。

雖然升息過程仍會循序漸進，但略為積極一點的步伐顯示聯準會官員認為緊縮政策變得更為迫切，原因是美國的失業率在5月就下探至到了他們原估年底才會觸及的水準，經濟成長也因減稅1.5兆美元和聯邦支出擴大3,000億美元而獲得提振。