美聯準會6月決策會後聲明全文

2018-06-14 03:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）在台北時間14日凌晨2時決議升息1碼，聯邦資金利率目標區間從1.5%至1.75%上升到1.75%至2%，以下為政策聲明全文：

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）5月會後收到的訊息顯示，勞動力市場繼續走強，經濟活動一直穩步升溫。最近幾個月平均就業成長強勁，失業率也見下滑。近期數據顯示，家庭支出成長加速，企業固定投資也持續強勁成長。以12個月為基準，整體通膨率與剔除食品和能源的通膨率接近2%。基於調查的較長期通膨預期指標整體而言幾無變化。

本委員會為履行法定職責，尋求就業最大化和物價穩定。委員會預期，聯邦資金利率目標區間逐步調升，將符合經濟活動持續擴張、勞動力市場強勁及中期通膨率接近委員會2%對稱目標等情況。經濟展望的風險看來大致平穩。

考慮到已經實現與預期的勞動力市場和通膨情勢，委員會決定將聯邦資金利率目標區間調高到1.75%至2%。貨幣政策立場依然寬鬆，從而支持強勁勞動力市場和通膨率持續朝2%回升。

在確定聯邦資金利率目標區間未來調整的時機和幅度時，委員會將評估已經實現和預期經濟形勢與就業最大化以及2%對稱通膨目標的對比情況。這方面的評估將納入廣泛的訊息，包括勞動力市場指標、通膨壓力與通膨預期指標、以及金融和國際發展的數據。