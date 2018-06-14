鮑威爾：明年起每次決策會後都舉行記者會

2018-06-14 02:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）主席鮑威爾在台灣時間14日凌晨2:30舉行記者會，他宣布2019年1月起每次利率決策會後都會舉行記者會，希望增進與市場的溝通。

鮑威爾在會後聲明公布30分鐘後舉行記者會，他表示美國經濟狀況良好，整體增長前景依然良好，通膨已接近2%的目標，近來的通膨數據令人鼓舞。