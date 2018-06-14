Fed如預期升息1碼 調高通膨預測、暗示今年將升4碼

2018-06-14 02:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



Fed在台灣時間6月14日凌晨如預期宣布升息1碼，並暗示今年共升4碼。 圖／路透 分享 facebook 美國聯準會（Fed）在台灣14日凌晨如預期宣布升息1碼，並暗示今年可能再升息兩次，等於今年將共升4碼，比先前所說多1碼，而2019年可能升息3碼，2020年升1碼。

美股跌幅稍微加大，追蹤美元對六種主要貨幣走勢的DXY美元指數翻紅，不過漲勢相當溫和，不到0.1%。

Fed在聲明中重申報持寬鬆貨幣政策的立場，但刪除「利率將在一段時間內低於長期水準」的措辭，表示勞動力市場持續改善、經濟活動穩健擴張，經濟前景面臨的風險大致均衡。

根據Fed的預測中值，到2020年底左右聯邦資金利率為3.4%，長期利率則持平於2.9%。Fed並把2018年的核心通膨率預測調升至2%，並將失業率預測調降至3.6%，比3月時的預期下修0.2個百分點。

美聯準會6月決策會後聲明全文

美國聯準會（Fed）在台北時間14日凌晨2時決議升息1碼，聯邦資金利率目標區間從1.5%至1.75%上升到1.75%至2%，以下為政策聲明全文：