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預期美聯準會升息 歐股維持高點

2018-06-14 01:23中央社 倫敦13日綜合外電報導

由於預期美國聯準會（Fed）即將升息，歐洲股市今天持續維持在高點。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數持平，以7703.71點作收。

巴黎CAC 40指數持平，收在5452.73點。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.4%，收在12890.58點。

聯準會法蘭克福巴黎

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